Les joueurs de Pokémon Go réclament une refonte pour les rencontres d’Étude magistrale

The Pokémon Company

Des membres de la communauté Pokémon Go pensent qu’il devrait y avoir un grand changement concernant les rencontres avec des Pokémon légendaires obtenus via les Études magistrales payantes.

Les quêtes d’Étude magistrale dans Pokémon Go sont une manière garantie d’avoir une rencontre avec un Pokémon légendaire rare, mais certains dresseurs pensent qu’il devrait y avoir un grand changement dans la manière dont les IV sont gérés pour ces rencontres.

Un post sur le subreddit Pokémon Go par un utilisateur nommé CombProfessional434 a suscité une discussion au sein de la communauté après qu’ils ont argumenté, « Les Pokémon mythiques provenant des Études Spéciales devraient avoir des IV de base plus élevés. »

Par exemple, la récente Étude magistrale Étincelles de gratitude offre aux dresseurs qui achètent le billet respectif une rencontre garantie avec un Shaymin shiny.

Appel des dresseurs de Pokémon Go pour une grande modification des rencontres dans les Études magistrales

Cependant, de nombreux fans ont été laissés insatisfaits par leurs rencontres après que leur Shaymin shiny se soit retrouvé avec de mauvais IV.

« Rien n’est plus excitant que d’obtenir enfin ce Mew shiny, Celebi, Shaymin, etc., seulement pour que les IV soient de 10/10/10, » a expliqué l’auteur. « Genre, vraiment ? Nous avons payé pour le shiny et fait tout ce travail juste pour obtenir un ‘Pokémon à mauvais IV’ ? »

Certains fans étaient prudents quant à avoir des Pokémon avec des IV élevés garantis, cependant, craignant un glissement vers des microtransactions pay-to-win.

« Je suppose que c’est pour qu’ils ne puissent pas être accusés de permettre le pay-to-win, » a dit un dresseur. « C’est une chose de permettre aux gens d’ACHETER un Pokémon, c’en est une autre d’en acheter un qui est garanti d’être bon. »

D’autres ont suggéré qu’une forme d’entraînement des IV serait très appréciée. « Ils ont juste besoin d’ajouter un moyen de changer les IV. Cela fait partie des jeux principaux depuis qui sait combien de temps et cela rend tout le monde heureux. »

Pour le moment, il n’y a toujours aucune garantie que les Pokémon obtenus via des quêtes payantes auront de bons IV. Bien que ce changement rendrait certainement certains fans beaucoup plus heureux, cela ne semble pas être un changement que le développeur Niantic envisagera de sitôt.