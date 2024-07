Les joueurs de Pokémon Go débattent de l’intérêt de dépasser le niveau 40

Une question sur le niveau d’un joueur de Pokémon Go a divisé la communauté quant à savoir s’il est bénéfique de monter au-delà du niveau 40.

Le jeu mobile de Niantic, lancé initialement avec une limite de niveau de 40, a vu cette limite augmenter à 50 lors de la Saison des Célébrations en novembre 2020.

Passer du niveau 1 à 40 s’avère simple, nécessitant simplement des points d’expérience (PX). Cependant, les gains se font à un rythme lent, ce qui signifie que beaucoup de joueurs mettent des années à atteindre l’ancienne limite.

Ainsi, certains joueurs se demandent s’il est avantageux de monter jusqu’au niveau 50, car le processus de montée en niveau exige encore plus de temps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’utilisateur Reddit AlexEmbers, en particulier, se demandait si ce grind continuel offrait un avantage compétitif quelconque.

La communauté de Pokémon Go est divisée sur la question, avec une partie affirmant qu’il n’y a aucun avantage.

Mais d’autres soutiennent que les récompenses supplémentaires et le droit de se vanter en valent la peine, surtout que continuer à jouer régulièrement débloquera de nouveaux niveaux de toute façon.

Une personne a expliqué : « Non, il n’y a aucun avantage puisque vous pouvez maintenant monter les Pokémon jusqu’au niveau 50, et vous pouvez gagner des bonbons XL dès le niveau 31. La seule chose, ce sont les différentes récompenses de chaque niveau, que vous pouvez consulter. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelqu’un d’autre a mentionné la difficulté accrue qui accompagne les niveaux au-delà de 40 : « Les rencontres avec la Team Rocket deviennent de plus en plus difficiles avec votre niveau, donc il n’y a vraiment aucun intérêt à le faire à part pour le droit de se vanter. »

Un autre utilisateur de Pokémon Go a soutenu qu’atteindre des niveaux plus élevés peut renforcer la confiance de l’équipe lors des Raids. « Un niveau plus élevé donnera aux inconnus dans votre raid plus de confiance pour rester dans le lobby et faire un raid plus difficile avec moins de personnes. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre joueur a partagé un conseil auquel l’auteur du post original a bien répondu : « Non, profite juste du voyage ! »