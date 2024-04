L’astuce infaillible pour l’Étude ponctuelle de Pokémon Go du 1er avril

L’événement unique du 1er avril sur Pokémon Go transforme tous les lancers jolis ou mieux en lancers excellents, mais une mission d’Étude ponctuelle donne du fil à retordre aux joueurs. Heureusement, ces derniers ont trouvé une astuce simple pour la compléter.

Un joueur de Pokémon Go a partagé une astuce géniale pour terminer l’Étude ponctuelle du dernier événement.

Le jeu célèbre le 1er avril avec un événement unique nommé Une excellente opportunité, où tout lancer joli ou supérieur est compté comme un lancer excellent. Cependant, l’Étude ponctuelle de l’événement décourage rapidement de nombreux joueurs à cause d’une tâche difficile : Réaliser 25 lancers Jolis, Supers ou Excellents d’affilée.

En raison de l’événement, tout lancer joli ou supérieur compte, mais certains joueurs sont perplexes devant la nécessité de répéter cela plus de deux douzaines de fois sans faire d’erreur. Le subreddit Pokémon Go regorge de publications et de mèmes de joueurs ayant complété la première partie de l’Étude ponctuelle mais ayant rapidement abandonné la seconde moitié.

Heureusement, comme l’explique l’utilisateur Reddit Pickrzz, il existe une manière de tromper le jeu pour maintenir votre série : « Cliquez sur un Pokémon comme d’habitude, mais avant de tenter de le capturer, désactivez votre wifi/données. Tentez votre capture, si vous réussissez, super ! Réactivez votre wifi/données et continuez comme d’habitude. Si vous ratez, fermez votre application, reconnectez-vous et ouvrez-la à nouveau. Vous constaterez que votre série n’a pas été réinitialisée ! »

À partir de là, il suffit de répéter cette opération jusqu’à atteindre les 25. Vous pouvez également utiliser des baies Nanab sur les Pokémon qui aiment se déplacer.

Les commentaires du post sont remplis de joueurs remerciant l’auteur pour l’astuce, même si certains auraient aimé connaître cette information un peu plus tôt.

« J’aurais dû lire ça avant de perdre ma série de 23… sur un Onix », a dit un utilisateur, ce qui a poussé un autre à partager qu’il avait perdu une série de 24 sur un Skitty.

Les récompenses pour avoir complété l’Étude ponctuelle d’Une excellente opportunité sont 5 000 Poussières Étoiles, 3 Baies Framby Dorées, 15 Poké Balls, 15 Super Balls et 15 Hyper Balls. Ce n’est peut-être pas la récompense la plus excitante, mais on n’a jamais trop de Poké Balls dans Pokémon Go.

