Les évolutions de Pokémon qui manquent de cohérence

Bien qu’il existe des chaînes évolutives de Pokémon incroyables, certaines dans le Pokédex n’ont tout simplement pas de sens.

À l’heure actuelle, il existe plus de 1 000 Pokémon. Certains sont puissants et intimidants, d’autres sont mignons et câlins, et d’autres sont tout simplement étranges. On peut en dire autant des chaînes évolutives de Pokémon.

Certaines chaînes évolutives de Pokémon sont très logiques. Tortipouss évoluant en Boskara puis en Torterra est un enchaînement logique, ce sont tous des tortues/thématiques de l’herbe qui grandissent légèrement à chaque évolution et dont la carapace se couvre davantage de feuillage au fur et à mesure.

Même des évolutions plus farfelues comme Funécire évoluant en des chandeliers de plus en plus grands semblent appropriées. Mais pourquoi Mamanbo n’a-t-elle pas été introduite comme une évolution de Lovdisc ? Il existe des Pokémon de stade unique très similaires qui pourraient bénéficier d’être liés ensemble.

De nombreux Pokémon ont vu de nouvelles évolutions introduites dans les générations ultérieures (comme Nostenfer, par exemple), ce qui est une excellente manière d’ajouter une certaine cohésion entre deux Pokémon de stade unique similaires. Certains des Pokémon de stade unique sont excellents en tant que tels, mais d’autres pourraient bénéficier d’une nouvelle forme dans la prochaine génération de Pokémon.

La variété de sosies de Pikachu qui existent maintenant dans Pokémon doit être assez déroutante pour les nouveaux joueurs essayant de comprendre les chaînes évolutives. Ce sujet a été évoqué par la communauté sur Reddit, certains trouvant que Posipi et Pikachu sont beaucoup trop similaires, pensant que Posipi était la pré-évolution de Pikachu.

C’est une confusion compréhensible car des Pokémon comme Posipi et Négapi ou même Morpeko partagent indéniablement certaines similitudes avec Pikachu, mais ils n’ont aucune proximité réelle avec la souris électrique originale.

Un autre exemple mentionné dans le fil de discussion ci-dessus est Yanma et Libégon. Si vous ne connaissez pas, Kraknoix évolue en Vibraninf qui évolue ensuite en Libégon. Yanma ressemble énormément à Libégon, donc une évolution intergénérationnelle aurait eu beaucoup de sens.

The Pokémon Company

L’évolution est un mécanisme merveilleux dans le monde des Pokémon, mais il est difficile de nier que certaines des chaînes évolutives existantes sont franchement ridicules. Cela a été le cas depuis la première génération de Pokémon et il est peu probable que cela change à l’avenir.

Il sera intéressant de voir quelles évolutions se démarqueront avec la sortie de Légendes Pokémon Z-A, notamment avec la réintroduction des Méga-Évolutions. Les Méga sont toujours un sujet brûlant dans la communauté Pokémon et Légendes Z-A a l’opportunité d’introduire quelques perles créatives.

