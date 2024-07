Les fans de Pokémon ébahis par une Game Boy Advance personnalisée

The Pokémon Company

Les fans de Pokémon sont restés sans voix après qu’un artiste a montré une “masterclass” en skins personnalisés pour Game Boy Advance SP.

La communauté Pokémon regorge d’artistes incroyables qui créent des œuvres d’art brillantes. Qu’il s’agisse de peluches personnalisées ou de sculptures 3D complexes, il y a de nombreux dresseurs talentueux.

Maintenant, un fan et artiste spécialisé dans l’art et les skins de consoles personnalisées est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir dévoilé une superbe Game Boy Advance SP personnalisée mettant en avant la lignée de Terhal.

Le customiseur de matériel en question se fait appeler Syntex Customs sur X, où il a posté une image de sa GBA SP personnalisée à l’image de Métalosse.

Le post a recueilli plus de 24 000 likes et plus de 2 000 retweets en seulement cinq jours, tandis que des centaines de fans de Pokémon ont loué son œuvre.

“Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point cela est fantastique. 1000/10”, a dit un fan, tandis qu’un autre a simplement déclaré, “Masterclass.”

Lorsqu’on a demandé à l’artiste comment il avait créé le skin, il a répondu : “C’est une impression UV directement sur la coque, c’est une méthode professionnelle similaire à celle utilisée pour les consoles portables Nintendo originales…”

Cependant, il semble qu’il n’ait pas créé l’œuvre d’art originale mettant en vedette Terhal, Métang et Métalosse. Selon des fans dans les réponses, l’œuvre provient d’un artiste du nom de Pearl Saurus.

Dans la génération actuelle de consoles, Nintendo a davantage développé les consoles personnalisées, comme la récemment annoncée Switch Lite Legend of Zelda pour Zelda : Echoes of Wisdom.

Cependant, il est assez difficile de trouver des consoles et des consoles portables plus anciennes, encore moins avec des designs personnalisés impressionnants.