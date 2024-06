Les premiers designs des Poké Balls fascinent les fans de Pokémon

Bien que la nouvelle génération de Pokémon ait son propre attrait, il y a quelque chose à dire sur l’art classique des premières années de la franchise. Tout, des 151 Pokémon originaux aux premières cartes Pokémon, possède une esthétique unique et un style qui restent intemporels.

Les designs originaux des Pokémon et des Champions d’Arène attirent généralement toute l’attention lorsqu’il s’agit de se remémorer les œuvres d’art emblématiques, mais un élément souvent négligé est la Poké Ball elle-même. Les Poké Balls ont subi des changements dramatiques au fil des ans, et les designs originaux sont intrigants.

Un fan de Pokémon a récemment dévoilé un vieux livre Pocket Monsters en ligne, partageant les magnifiques illustrations avec les autres membres de la communauté et déclarant : “Il y a quelque chose de charmant dans les designs originaux des Poké Balls.”

Les joueurs ont été fascinés par les designs de l’image, l’un d’eux les qualifiant de “Poké Balls sympas à l’ancienne.” D’autres ont trouvé le style aquarelle “charmant“, beaucoup désignant la Master Ball comme la meilleure.

Un élément clé qui a attiré l’attention des fans est le système de nommage : la Super Ball a un S dessus, par exemple, et l’Hyper Ball a un H. La Poké Ball est également appelée Monster Ball.

Cela est dû au fait que les noms des Poké Balls sont différents en anglais et en japonais, les Super Balls étant des Great Balls et les Hyper Balls étant des Ultra Balls, correspondant aux objets de soin comme les Super Potions et les Hyper Potions.

Certains fans de Pokémon dans les commentaires se sont dits déçus par les versions modernes de ces designs, l’un d’eux disant avec nostalgie : “Oh wow, j’aurais aimé que nous gardions ces designs.” Un autre a loué les illustrations, en disant : “J’ai toujours aimé l’art à l’aquarelle des vieux Pokémon… ça me semble tellement chaleureux.”

Il sera intéressant de voir si nous obtenons de nouveaux objets ajoutés à la gamme principale des Poké Balls avec la sortie de Légendes Pokémon Z-A.