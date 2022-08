Les 10 cartes Pokémon les plus chères de l’histoire – Prix, rareté…

Malgré leur apparition il y a plus de 20 ans, les cartes Pokémon ont vu leur prix exploser depuis 2020. Des bouts de carton autrefois sans valeur peuvent désormais se vendre plusieurs milliers de dollars. Voici les sept cartes Pokémon les plus chères.

Peu de gens auraient pu penser en 1996, lorsque le jeu de cartes Pokémon a commencé à être imprimé que ces bouts de papier pourraient un jour valoir plusieurs milliers de fois leur prix d’achat originel. Cependant, plus de vingt ans plus tard, certaines de ces cartes s’arrachent dans des enchères spécialisées.

Des prix spéciaux lors de tournois aux cartes les plus rares de la première édition, voici les 10 cartes qui ont été vendues le plus cher, ou dont le prix de vente estimé est le plus élevé au monde.

Top 10 des cartes Pokémon les plus chères

Avant de sauter dans ce classement, il est bon de noter que ce classement est toujours sujet à débat. La valeur d’une carte peut être déterminée par la plus haute enchère à avoir eu lieu dessus, ou la moyenne à laquelle elle se vend. Pour compliquer encore un peu les choses, certaines de ces cartes sont si rares qu’elles ne sont entre les mains que d’une poignée de collectionneurs qui ne souhaitent aucunement les vendre.

De ce fait, les montants indiqués dans cet article sont à prendre des pincettes et ne représentent qu’une estimation à un moment donné de la valeur de chacune des cartes présentées.

10/ No. 1 Trainer Super Secret Battle (1999) – 90 000$

En 1999, The Pokemon Company a organisé des tournois régionaux au Japon. Tous les gagnants de ces tournois sont repartis avec cette carte qui servait tout simplement de ticket d’entrée pour l’événement final qui s’est tenu dans un lieu secret.

Le tournoi sous le nom de “Super Secret Battle” était volontairement entouré de mystères, à l’image de la récompense : cette étrange carte illustrant une silhouette scintillante de Mewtwo. En juillet 2020, l’un de ces artefacts extrêmement rare a été vendu pour 90 000$.

9/ Trophée Pikachu Gold 1st place (1997) – 100 000$ et sans doute bien plus

Cette carte ne figure “que” à la 5ème place de ce classement, mais elle pourrait en réalité bien occuper la première place. Les cartes trophées sont extrêmement rares puisqu’elle ne sont distribuées qu’à l’occasion de tournois officiels. Et comme vous pouvez vous en douter, les plus anciennes ont maintenant une valeur inestimable.

Le trophée Pikachu 1997 était offert en récompense du Japan World Championship de 1997. Puisqu’elles étaient offertes aux vainqueurs, il en existe très peu de copies (6, d’après les rumeurs). Elle existent en trois versions (bronze, argent et or) et leur valeur peut évidemment varier selon la version.

On sait que la version Bronze de cette carte a été vendue pour la coquette somme de 100 000$. En ce qui concerne la version Or… il est très difficile d’estimer le prix d’un tel objet. Sachez simplement qu’il en existe une en vente sur Ebay pour 2 millions de dollars.

8/ Carte Trainer n°2 des World Championships 2006 – 110 100$

Bien souvent, les cartes distribuées aux joueurs atteignant le podium d’événements compétitifs prestigieux valent de l’or. En effet, ces cartes sont imprimées en très peu d’exemplaires et les collectionneurs du monde entier se les arrachent.

Évidemment, l’ancienneté vient encore faire gonfler les prix, et c’est pourquoi des cartes comme la Trainer n°2 de 2006 dépasse les 100 000$. De plus, ces véritables reliques sont si rares que leur prix est généralement estimé à partir d’une poignée de vente seulement, et pourrait exploser à tout moment.

7/ Lugia 1ère Édition Neo Genesis (2000) – 144 300$

Lugia fait incontestablement partie de ces Pokémon légendaires qui ont fasciné de nombreux enfants au début des années 2000… et la fibre nostalgique n’est pas à négliger dans la valeur d’une carte.

Alors que ce magnifique Lugia se vendait aux alentours des 50 000$ ces dernières années, sa valeur est grimpée en flèche en 2020. En mai 2021, une copie en parfait état a été achetée pour pas moins de 144 300$.

6/ Kangourex Family Event Trophy (1998) – 150 100$

Cette carte adorable n’existerait qu’en 11 exemplaires et a servi de récompense pour un tournoi très particulier organisé au Japon en 1998. Pour participer à cette compétition, un parent et son enfant devaient s’inscrire ensemble, d’où la représentation d’un Kangourex et de son bébé sur la carte trophée.

En octobre 2020, deux de ces cartes ont été vendues pour 150 000$ unité. Étant donné la rareté de cet objet, tout laisse à penser que son prix va continuer à grimper !

Lire aussi – Deux policiers virés pour avoir chassé un Ronflex sur Pokémon Go pendant un vol

5/ Carte promo Ishihara Black Star (2017) – 247 230$

Inutile de chercher dans votre collection d’enfance cette carte, puisqu’elle est l’une des rares pièces de ce top à être récente. À vrai dire, elle n’a même jamais figuré dans le moindre booster.

En effet, cette carte promo à l’effigie du créateur de Pokémon a été offerte à des employés de The Pokémon Company à l’occasion des 60 ans d’Ishihara. Personne ne sait exactement combien ont été imprimées, même si les estimations tendent vers quelques centaines d’exemplaires.

4/ Tortank démonstration médiatique (1998) – 360 000$

Avant même la sortie de la première édition de Pokémon en anglais, il est évident que des cartes ont été imprimées dans le processus de traduction du jeu. La plus rare et la plus chère d’entre elles semble bien être ce Tortank très spécial.

Imprimé en 1998, ce Tortank pourrait bien être la première carte dont le texte n’est pas écrit en japonais. Selon un ancien employé de Wizards of the Coast qui possédait cette carte, cette dernière a été imprimée afin de faire une démonstration aux médias de l’apparence d’une carte en anglais.

Il n’existerait que deux exemplaire de ce Tortank sur fond brillant, mais étonnement vide… et la deuxième n’a jamais refait surface depuis 1998. Néanmoins, notre ancien employé a quant à lui touché le jackpot. En effet, sa carte a été vendue aux enchères en janvier 2021 pour la belle somme de 360 000$.

3/ Dracaufeu holo shadowless 1re édition (1999) – 420 000$

Comme presque n’importe bambin qui a grandi dans les années 1990 peut en attester, Dracaufeu a toujours été la perle rare. A l’époque, si vous n’en aviez pas, il fallait ouvrir booster après booster pour tenter d’en obtenir un.

Lire aussi : Logan Paul raconte comment son chien a mangé une carte Pokémon à 25 000$

Les versions de la 1re édition de 1999 de cette carte de base peuvent atteindre des sommes astronomiques. Cerise sur le gâteau, les versions sans ombre (shadowless), qui sont parmi les toutes premières impressions et ne possèdent pas d’ombrage sur les bords de l’illustration.

Le 9 octobre 2020, l’ancien rapper et streamer Twitch, Logic a payé plus de 226k$ pour un Dracaufeu noté 10/10, faisant atteindre de nouveaux sommets à cette carte. À peine un mois plus tard, ce record s’est fait pulvériser deux fois dans la même journée. Le prix de la carte ne cesse de croître, jusqu’à atteindre 420 000$ à l’heure où nous écrivons cet article.

Si Dracaufeu holo shadowless n’est techniquement pas la carte Pokémon la plus chère au monde, elle est sans aucun doute la plus emblématique.

2/ Dracaufeu Topsun japonais Scarce Blue Back (1995) – 493 230$

C’est désormais officiel : le célèbre Dracaufeu holo shadowless 1ère édition n’est plus la carte Dracaufeu la plus chère au monde. En effet, une vente record à près de 500 000$ a été confirmée pour une carte aussi incroyable mais nettement moins connue.

Ce Dracaufeu Topsun Scarce Blue Back imprimé en 1995 était distribué dans des paquets de chewing gum au Japon. Si obtenir Dracaufeu était déjà rarissime à l’époque, seulement deux copies en parfait état (PSA 10) sont connues à ce jour. Cette carte est iconique de par son design original, l’absence d’un numéro en haut de la carte suite à une erreur d’impression, mais surtout son dos de carte bleu.

1/ Illustrator (1998) – 5 275 000$

Sans aucun doute possible, il s’agit là de l’une des cartes les plus rares et surtout les plus recherchées, la carte Pikachu Illustrator. En 1997, CoroCoro a tenu un concours artistique où les gagnants recevaient cet objet présentant un Pikachu en train de dessiner d’autres Pokémon.

Sur les cinq dernières années, cette carte s’est constamment vendue entre 195k$ et 200k$. Mais ces derniers mois, plusieurs achats records sont à noter. Le dernier en date concerne l’incontournable vidéaste Logan Paul qui s’est offert la précieuse carte pour pas moins de 5 275 000$, avant de la porter autour du cou lors de son apparition au Wrestlemania.