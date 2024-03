Les dresseurs de Pokémon Go confrontés à un bug critique pendant le Raid de Primo-Kyogre

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont remarqué un bug majeur en affrontant Primo-Kyogre lors de sa Journée Raid, ce qui a conduit certains dresseurs à se demander si les membres de leur équipe infligeaient soudainement moins de dégâts.

La Journée Raid Primo-Kyogre a eu lieu le 17 mars 2024, offrant aux joueurs de Pokémon Go l’opportunité de capturer l’un des types Eau les plus puissants du jeu.

Le consensus de la communauté sur la Journée Raid était mitigé, certains dresseurs étant irrités par les taux de chute et d’autres frustrés par des problèmes de connectivité, ce dernier problème incitant Niantic à prolonger l’événement.

L’un des problèmes les plus notables était lié à la bataille elle-même, les informations fournies ne correspondant pas à ce qui se passait dans le raid, ce qui a conduit à beaucoup de confusion.

Un bug lors du raid Primo-Kyogre laisse les dresseurs perplexes

Confus à cause d’un bug bizarre dans les raids Primo-Kyogre, un joueur de Pokémon Go a demandé : « Donc, les raids de tout le monde disent en permanence que tout et tout le monde n’est pas efficace, c’est bien ça ? »

Il a élaboré : « Lol, ça commence à dire cela avant même que le raid ne commence et ça continue tout le temps. Ce ne serait pas Pokémon Go sans bugs, n’est-ce pas ? » avec une image attachée montrant l’attaque Superpouvoir de Dracolosse étant « Pas très Efficace » malgré le fait que les attaques de type Combat sont neutres contre les types Eau comme Kyogre.

Remarquant le bug, d’autres ont répondu en accord, « Oui, ça fait au moins une semaine pour moi », et, « Oui, ce glitch est là depuis environ une semaine maintenant et Niantic n’a rien fait à ce sujet. »

Ce bug est présent depuis le 8 mars, affectant plusieurs raids et même certains combats PvP pendant cette période. Étrangement, le message buggé apparaît toujours en anglais même en jouant dans une langue étrangère, comme plusieurs joueurs internationaux l’ont révélé.

Un joueur a théorisé : « Oui et je suis positif que ça fait réellement moins de dégâts aussi », croyant que le message n’est pas purement visuel, une théorie soutenue par un autre dresseur qui a suivi, « D’accord. J’ai fait un raid à distance où nous étions 13 mais il continuait de restaurer sa santé quand il atteignait le jaune… »

Cependant, contrairement à ces réponses, il s’agit seulement d’un glitch visuel qui n’a aucun impact sur la quantité de dégâts infligés. Malgré cela, cela a confondu les joueurs, les amenant à croire que leurs attaques n’infligeaient pas les dégâts prévus, en particulier les joueurs occasionnels qui ne sont pas aussi familiers avec les correspondances de types.