Pokémon Go prolonge la Journée Raid de Primo-Kyogre suite à des problèmes

Niantic a annoncé une extension de deux heures pour l’événement Journée Raid de Primo-Kyogre à la suite de problèmes de serveur qui ont affecté les joueurs.

Pokémon Go a annoncé que Primo-Kyogre et Primo-Groudon reviendraient dans Pokémon Go durant la saison du Monde des Merveilles le 4 mars 2024.

Ces deux Légendaires Primaux auraient des événements de Raid mondiaux individuels, avec l’événement de Primo-Kyogre se déroulant le 17 mars 2024, de 14h à 17h heure locale.

Malheureusement, il semble que des problèmes de serveur ont affecté la capacité de certaines régions à jouer, et Niantic a étendu la fin de l’événement de deux heures pour toutes les régions en conséquence.

Niantic prolonge la Journée Raid de Primo-Kyogre dans Pokémon Go

L’annonce a été faite par le compte Niantic Support X, qui a déclaré : « Dresseurs, nous avons résolu les problèmes de serveur qui impactaient la Journée Raid de Primo-Kyogre et avons prolongé l’événement jusqu’à 19h00 heure locale pour toutes les régions. »

Indépendamment de la région, l’événement était initialement prévu de 14h à 17h heure locale. Désormais, les joueurs auront deux heures supplémentaires pour relever le défi du Raid de Primo-Kyogre.

Malheureusement, il semble que les problèmes de serveur ont impacté plus que la capacité de certains joueurs à se connecter. De nombreux dresseurs se sont plaints d’avoir perdu des Pass de Raid à Distance à cause des problèmes de serveur.

« Vous plaisantez !? Nous sommes tous rentrés chez nous il y a une heure et demie quand nous n’avons pas pu nous reconnecter », a déclaré un fan. « Nous avons tous perdu des passes de raid, de l’encens que nous ne pouvions pas finir d’utiliser, des œufs chance et les passes inutilisés de nos billets… et maintenant nous sommes tous à la maison et vous attendez de nous que nous sortions pour UNE HEURE !??? »

Pour aggraver les choses, les dresseurs de certaines zones qui ont été impactés par ces problèmes de serveur n’ont apparemment été notifiés qu’à 18h heure locale, ce qui signifie qu’ils n’avaient qu’une heure supplémentaire pour participer aux Raids.

Pour l’instant, il n’est pas clair si Niantic offrira ou non une compensation supplémentaire à ceux qui ont perdu des Passes de Raid à Distance en raison de ces problèmes de serveur.