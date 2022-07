Un dresseur construit des Pokémon en LEGO : le résultat est grandiose

Un créateur de contenu a créé des tutoriels pour que les fans puissent créer leur propre Pokémon avec des pièces de LEGO.

Même si LEGO collabore déjà avec Nintendo pour des sets très élaborés notamment avec Super Mario et Bowser, le partenariat n’a pas été plus loin pour le moment, en tout cas pas jusqu’à la franchise Pokémon. C’est pourtant très probablement la propriété la plus populaire de Nintendo mais aucun set officiel de Pokémon en LEGO n’a été publié pour le moment.

Heureusement, un créateur de contenu de LEGO réalise d’incroyables vidéos expliquant comment vous pouvez créer vos propres figurines, notamment avec les évolutions finales des starters de la première génération : Dracaufeu, Florizarre et Tortank.

Un fan construit des Pokémon avec des LEGO

Sur la chaîne YouTube Brickmill Studios, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour créer pas mal de Pokémon dont : Mewtwo, Dracolosse, Torterra, Registeel, Ursaring, Simiabraz et même Dracaufeu Shiny.

Il n’utilise que des pièces de LEGO assez simples du catalogue que vous trouverez facilement, alors il faut parfois être créatif pour assembler un Pokémon. Alors si vous avez une petite collection de pièces de LEGO et que vous désirez construire de Pokémon, vous devriez trouver votre bonheur sur cette chaîne YouTube.

Les tutoriels durent environ 10 minutes à chaque fois même s’il vous faudra peut-être plus de temps pour construire un Pokémon de A à Z après avoir trouvé toutes les pièces nécessaires. D’ailleurs, Brickmill Studios n’est pas bloqué à Fortnite car il existe également des tutoriels pour Naruto et certains personnages de One Piece !