La communauté Pokémon prédit les starters de la 10G avec une méthode surprenante

The Pokémon Company

Est-il possible de prédire l’apparence de starters de la dixième génération de Pokémon ? La communauté s’est lancée ce défi grâce à un tableau ingénieux.

L’arrivée d’une nouvelle génération est toujours un moment excitant pour les fans de Pokémon. Si la 9G vient à peine de pointer le bout de son nez avec Pokémon Écarlate et Violet, certains dresseurs pensent déjà au futur et à la dixième génération des monstres de poche.

Mais comment pourrait-on prédire ne serait-ce que l’identité d’un seul Pokémon de la 10G alors que The Pokémon Company et Game Freak ne communiqueront probablement pas sur le sujet avant des mois voire des années ?

Un dresseur ingénieux a imaginé une méthode qui pourrait bien permettre aux fans de deviner quels starters pourraient apparaître dans la prochaine génération.

Un simple tableau pour deviner les starters Pokémon de la 10G

L’utilisateur Reddit Adnama-Fett a partagé son ingénieuse création : un tableau classifiant les 27 Pokémon starters selon leur “famille”.

Reddit u/Adnama-Fett

Ainsi, cet internaute a pu ranger les charmantes créatures dans 15 catégories. On retrouve par exemple les rongeurs avec Flambino et Marisson, ou encore les crocodiles avec Chochodile et Kaiminus.

Avec cette classification – certes très subjective – on voit immédiatement les opportunités que The Pokémon Company et Game Freak pourraient saisir afin de créer de nouveaux starters.

Ainsi, pourquoi ne pas imaginer une tortue de feu pour venir complémenter Carapuce et Tortipouss, ou encore un chat aquatique qui complèterait une colonne avec Poussacha et Flamiaou ?

La communauté Pokémon prédit le starter Plante de la 10G

Nombre d’internautes ont réagi à ce tableau ingénieux, et une colonne a particulièrement amusé les dresseurs : les “genres de chiens” comprenant Feunnec et Otaquin.

The Pokémon Company “Les renards sont des canidés dont des genres de chiens. Et Otaquin est un chiot des mers”, Adnama-Fett

Cette classification pour le moins hasardeuse a tellement plu aux utilisateurs de Reddit que plusieurs ont crié à l’évidence : nous aurons un “genre de chien” en starter Plante de la 10G.

Si plusieurs dresseurs ont essayé de deviner la nature de ce “chien”, un certain consensus semble avoir été trouvé autour de deux animaux, évidemment non canins : l’opossum et le raton laveur.

Cet utilisateur Reddit a-t’il réellement trouvé la clé pour deviner les prochains starters de Pokémon ? C’est peu probable. Quoi qu’il en soit, son tableau à la classification discutable aura bien amusé la communauté.