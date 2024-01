Pokémon Go : Comment éviter les combats avec les chefs de la Team Go Rocket

Un joueur de Pokémon Go a demandé des conseils à la communauté, et ils ont partagé une méthode simple mais efficace pour éviter les combats contre les chefs de la Team GO Rocket.

L’une des nombreuses mécaniques PvE de Pokémon Go implique de combattre contre la Team GO Rocket et leurs chefs. Pour accomplir certaines missions, les dresseurs de Pokémon doivent vaincre chacun d’entre eux. Le problème, c’est que souvent, le même chef Rocket apparaît encore et encore.

C’est pourquoi de nombreux joueurs demandent souvent : “Puis-je éviter ce combat ?” Ou, comme l’a exprimé l’utilisateur Reddit ‘CornylscCool’ : “Y a-t-il un moyen de changer le chef contre lequel je dois me battre ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce joueur a posté ses doutes sur le subreddit Pokémon Go, et la communauté a rapidement partagé des conseils professionnels sur comment éviter les combats indésirables contre les chefs Rocket.

Le problème a commencé lorsque l’auteur était coincé avec Sierra, l’un des chefs de la Team GO Rocket dans Pokémon Go, apparaissant à l’écran encore et encore : “Pour hier soir et aujourd’hui, on me demande de combattre Sierra, mais j’ai besoin des deux autres pour des quêtes.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un membre de la communauté a offert un bon conseil pour éviter ce combat : “Vous pouvez soit attendre le prochain ballon qui apparaît (ils apparaissent toutes les 6 heures), soit vous pouvez trouver un PokéStop qui est marqué comme ayant un chef là.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre joueur de Pokémon Go a également ajouté des informations importantes à ce conseil : “Vérifiez simplement à 0h, 6h, 12h et 18h. Ils se rafraîchissent toutes les 6 heures s’il n’y a pas d’événement Rocket.”

Donc voilà : la prochaine fois que vous avez du mal à trouver le bon chef Team Rocket, vous pouvez utiliser ces astuces pour éviter les combats indésirables.

Et au cas où vous essayez de battre certains de ces chefs Team Rocket, voici un guide sur comment battre Sierra dans Pokémon Go, et voici la meilleure façon de vaincre le chef Team GO Rocket Cliff.

L’article continue après la publicité