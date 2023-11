Exploit Pokémon Go : Il sauve sa ville de la Team Rocket avec Mackogneur

The Pokémon Company

Un dresseur de Pokémon Go a raconté comment il a été encerclé par la Team Rocket et comment lui et son Mackogneur ont réussi à vaincre le groupe.

La dernière Offensive Team GO Rocket sur Pokémon Go a eu lieu fin octobre, un événement qui a vu des changements dans la composition des divers membres du groupe maléfique, ainsi que l’opportunité de rencontrer Lugia & Regigigas Obscurs.

De plus, les membres de la Team Rocket apparaissaient plus fréquemment dans le jeu mobile – et un joueur en avait assez.

Un dresseur de Pokémon Go a décrit une expérience de la façon dont la Team Rocket a pu prendre le contrôle d’une ville, et comment ce joueur et Mackogneur ont réussi à vaincre chaque membre.

Un dresseur de Pokémon Go canalise son Sacha du Bourg-Palette intérieur

Sur Reddit, un dresseur de Pokémon Go du nom de “Rubberducky690” a décrit sa rencontre avec la Team Rocket de manière assez amusante pendant un week-end.

Le dresseur sur le subreddit Pokémon Go a déclaré que le groupe avait essayé de prendre le contrôle de la ville, mais a “défendu avec succès ma ville contre la Team Rocket” dans un fil de discussion détaillé.

Rubberducky690 a déclaré que l’équipe n’était pas facile à abattre. “Laissez-moi vous dire qu’ils étaient partout. Des ballons pleuvaient du ciel, ils envahissaient les églises, traînaient près des fresques et des parcs. Ils étaient vraiment partout.”

Cependant, le dresseur et son “copain” Mackogneur ont réussi à battre chacun d’entre eux, y compris le leader de la Team Rocket. Malheureusement pour l’individu, le leader du groupe n’a donné à Rubberducky qu’un Pokémon absolument nul avec des statistiques IV de 6/6/6 après l’avoir vaincu lui et son vilain chat.

Les autres dresseurs ont été rapides à féliciter le joueur de Pokémon Go pour ses efforts.

L’un a déclaré : “Le héros que nous méritons tous et dont nous avons besoin. Dieu te bénisse, dresseur !” Un autre a ajouté au fil humoristique, “J’espère qu’ils feront une statue de Mackogneur dans votre ville.”

Nous espérons que, vous aussi, vous aurez réussi à déjouer les mauvais tours de la Team GO Rocket sur Pokémon Go ces derniers jours !