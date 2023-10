Quel est le meilleur jeu Pokémon ? Les 25 meilleurs jeux classés

Parmi les dizaines de jeux Pokémon, lesquels sont les plus marquants ? Découvrez notre classement des 25 meilleurs jeux Pokémon.

Depuis plus d’un quart de siècle, les jeux Pokémon conquièrent le cœur et l’esprit des joueurs de tout âge. Le portfolio de jeux de la franchise des monstres de poche est devenu vertigineux au fil du temps, au point qu’il devient facile d’oublier des titres pourtant iconiques.

On estime qu’il existe bien plus de 100 jeux Pokémon, ayant cumulé à eux seuls la vente de plus d’un demi-milliard de copies. Ainsi, déterminer les meilleurs et les classer est une tâche titanesque.

Mais nous pensons que c’est possible. Sans plus attendre, découvrons les 25 meilleurs jeux de la série et tentons de les classer !

Classement des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps

25. Pokémon : Let’s Go, Évoli ! et Let’s Go, Pikachu !

Game Freak

Ces deux jeux ont été les premiers titres Pokémon à débarquer sur la Nintendo Switch en novembre 2018 et sont des remakes directs de Pokémon Jaune sorti en 1999 sur Game Boy Color.

Contrairement à tout autre jeu de la série, ils s’inspirent bien plus de Pokémon GO pour la capture de monstres que des jeux classiques. En parlant des monstres, c’est la première fois qu’on peut les croiser dans l’overworld : une révolution devenue un standard. De plus, les graphismes revus font de Let’s Go l’un des jeux Pokémon les plus beaux, si ce n’est le plus beau.

Bien que uniques, il est clair que ces jeux ne s’adressaient pas en premier lieu aux joueurs chevronnés déjà acquis à la franchise. Ils sont trop faciles, manquent de profondeur et en font trop pour séduire les fans de la première génération.

24. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

ILCA

Ces jeux sont des remakes “fidèles” des titres originaux Diamant & Perle sur DS. Situés dans la région de Sinnoh, vous avez pour mission de sauver le monde de la Team Galaxie et de son maléfique leader, Hélio.

Tout en conservant de nombreux aspects des originaux, il y a également du nouveau contenu comme un Grand Souterrain revisité, un nouveau mécanisme de CS, la possibilité de marcher avec vos Pokémon hors de leur Poké Ball, et bien plus encore.

Malgré l’introduction de certaines fonctionnalités intéressantes, ces remakes de la quatrième génération n’ont pas rendu justice aux originaux. Les visuels trop simplistes et l’absence de contenu clé comme la Zone de Combat et le Monde Distorsion laissent un petit arrière goût de bâclé.

23. Pokémon Masters EX

DeNa

Il s’agit de la réponse de la franchise au gacha, un genre de jeux unique où les joueurs comptent sur des tirages aléatoires pour acquérir des personnages qu’ils aiment. Avec tant de compagnons et de personnages adorés des fans dans Pokémon, c’est une formule qui ne pouvait que marcher, non ?

Masters EX a connu un démarrage difficile lors de son lancement en 2019, mais le développeur DENA a depuis mis en place toute une série d’améliorations. L’expérience est désormais plus abordable pour les joueurs F2P et offre beaucoup d’activités.

Admettons-le, l’existence même de Pokémon Masters EX est controversée en raison de la nature même du genre gacha, surtout que Pokémon est une franchise qui plaît beaucoup aux enfants. Malgré tout, c’est un jeu assez amusant qui a son public.

22. Pokémon Unite

TiMi Studios

Pokémon n’a jamais eu peur d’essayer de nouveaux genres, et cela n’est nulle part plus évident qu’avec Unite. Pokémon Unite offre un point d’entrée plus facile dans le genre MOBA pour ceux qui cherchent une expérience plus simple et plus épurée que celle de DOTA ou League of Legends.

Si on le considère comme l’expérience extrêmement décontractée qu’il est censé être, il y a une quantité surprenante de plaisir à tirer de Pokémon Unite. Cela dit, ne vous attendez pas à une expérience compétitive très poussée ici.

21. New Pokémon Snap

Bandai Namco Studios

Le jeu original Pokémon Snap offrait une expérience relaxante formidable où les joueurs pouvaient voir des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel. Plus de vingt ans plus tard, nous avons enfin eu une suite qui n’a pas déçu.

New Pokémon Snap reprend là où son prédécesseur s’était arrêté, permettant aux joueurs d’explorer divers niveaux pour prendre des photos de Pokémon. Il y a toutes sortes de secrets et de zones cachées à découvrir, mais c’est la nature relaxante qui distingue vraiment ce spin-off des autres jeux Pokémon.

Bien que ce soit un excellent jeu, il est difficile de le classer trop haut dans la liste car il est assez limité en portée. L’histoire ne dure pas très longtemps et bien que les visuels soient solides, ils ne sont pas aussi impressionnants que certaines autres exclusivités Switch. C’est tout de même une entrée forte qui mérite d’être jouée au moins une fois.

20. Pokémon Rouge, Bleu, Vert et Jaune

Game Freak

Pour simplifier, nous regroupons l’intégralité de la Gen 1, car ces 4 jeux ont bien trop de similarité pour véritablement les séparer dans notre classement.

Sorti en 1996, Pokémon Rouge est là où tout a commencé. Ces titres classiques ont marqué les débuts de Pokémon, introduisant les mécanismes de base qui ont continué à définir la série. Des affinités de types à la capture de Pokémon, tout a commencé ici.

Bien qu’évidemment importants pour l’histoire de Pokémon, les jeux originaux sont difficiles à jouer de nos jours. Ils sont imparfaits, buggés et généralement surpassés par leurs successeurs. Cependant, il est difficile de ne pas respecter ces jeux, car ils ont défini à la fois un univers et un système de jeu.

19. Pokémon X et Y

Game Freak

Comme Soleil & Lune, Pokémon X & Y sont également sortis sur la 3DS, cette fois-ci en octobre 2013 en Occident. Ils ont amené les dresseurs dans la région de Kalos et ont introduit 72 nouvelles espèces avec la Génération 6.

Ils ont ouvert la voie aux futurs jeux de la série, étant les premiers titres à utiliser une grille à huit directions pour la marche au lieu de quatre et ont permis aux joueurs de se déplacer en diagonale pour la toute première fois. Ils ont également introduit la Méga-Évolution, un mécanisme qui a malheureusement été abandonné dans les titres ultérieurs, mais qui reste apprécié des fans.

Bien que X & Y soient des épisodes appréciables, ils souffrent d’être trop faciles, d’avoir des endgames médiocres et un manque de personnages marquants. Le dernier point est malheureux étant donné que ces jeux ont suivi la Génération 5 qui possède certains des meilleurs personnages de la franchise.

18. Pokémon Colosseum

Genius Sonority

Ce classique Nintendo GameCube, Pokémon Colosseum, était sans doute l’un des meilleurs jeux sur la console, plongeant les joueurs dans la région d’Orre pour secourir des Pokémon obscurs des griffes de la Team Cipher.

Non seulement l’histoire était absolument phénoménale, mais les combats étaient immersifs et bien conçus pour l’époque. Nombre de dresseurs ont été subjugués en voyant des Pokémon animés en 3D se battre sous leurs ordres.

Et il faut rendre à César ce qui est à César : Bouledisco a rendu le jeu 100 fois plus amusant. Si vous savez, vous savez.

17. Pokémon GO

Niantic

Il est difficile de nier que Pokémon GO de Niantic a changé l’espace de jeu mobile depuis sa sortie pour iOS et Android en juillet 2016. La collaboration avec Nintendo a atteint un milliard de téléchargements au début de 2019 et un chiffre d’affaires impressionnant de 3 milliards de dollars.

Pouvoir jouer à la franchise adorée sur votre téléphone en déplacement est un argument de vente fort pour beaucoup, et il est compréhensible que l’idée de voir vos monstres préférés “dans la vraie vie” exciterait même les dresseurs les plus hermétiques au changement.

Le jeu est constamment mis à jour, avec de nombreux nouveaux événements, des Journées Communautaires pour la chance de capturer des monstres rares, et des tâches spéciales ajoutées tout au long de l’année. Si le modèle économique de Pokémon Go a de quoi faire grincer des dents, cela n’empêche pas des millions de dresseurs de s’y connecter quotidiennement.

16. Pokémon Cristal

Game Freak

Sorti en 2001, Pokémon Cristal a affiné l’expérience offerte par les titres initiaux de la Gen 2, Or et Argent. Ces jeux se sont concentrés sur ce qui rendait la Gen 1 si populaire et ont vu plus grand.

Cette génération a vu l’arrivée de plusieurs fonctionnalités clés, y compris une dresseuse jouable, des sprites animés, des couleurs vibrantes, la reproduction et les baies. Il a également introduit deux nouveaux types et des objets tenus qui jouent toujours un rôle énorme dans les combats à ce jour.

Malheureusement, tout comme la Gen 1, Cristal peut être un peu difficile à apprécier par moments de nos jours. Il résiste mieux que Rouge & Bleu, mais souffre toujours de sa terrible courbe de niveau, d’un Pokédex limité et, bien que la présence de deux régions jouables semble excitante, la version Cristal de Kanto laisse beaucoup à désirer.

15. Pokémon Épée et Bouclier

Game Freak

Sortis en novembre 2019 pour la Nintendo Switch, Pokémon Épée & Bouclier ont introduit une nouvelle région dans le mix : Galar, basée sur le Royaume-Uni, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de combat Dynamax et Gigamax.

Avec l’ajout du Pokédex de Galar, les joueurs ont vu des centaines de nouveaux monstres ajoutés au mélange, et de nouvelles formes régionales spéciales pour des monstres comme Ponyta, Corayon et Smogogo.

Malheureusement, Épée et Bouclier seront probablement plus mémorables pour la controverse du Dexit qui a vu le Pokédex National complètement supprimé et des centaines de Pokémon devenir introuvables pour la première fois dans un opus principal.

14. Pokémon Soleil et Lune

Game Freak

Transportant les dresseurs de Kanto vers un endroit vaguement basé sur Hawaï, Pokémon Soleil et Lune ont vu les joueurs relever des épreuves dans la région d’Alola, à la place des combats d’Arène traditionnels connus dans toute la série.

Le Pokédex a également été mis à niveau et remplacé par le Motisma-Dex, un Pokémon réel vous servant de guide. De plus, les Z-Moves ont permis aux Pokémon de s’attaquer mutuellement une fois par combat, créant des animations spectaculaires dans le processus.

Dans l’ensemble, ce sont des jeux solides qui ont apporté quelque chose de nouveau à une série qui en avait grandement besoin. Ils souffrent de problèmes de rythme, le début du jeu étant particulièrement lent, un problème que sa suite réglera plus tard.

13. Pokémon Ranger

Creatures

Certains fans critiquent Pokémon pour son manque d’innovation. Pourtant, cette série a ses moments de véritable originalité, offrant une expérience sans pareil. Pokémon Ranger en est le parfait exemple, étant l’un des meilleurs jeux de la DS.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ranger charge les joueurs de capturer des Pokémon en utilisant un mécanisme de dessin circulaire unique avec le stylet DS. Cela fonctionne extrêmement bien et fait un excellent travail pour mettre en avant l’argument n°1 de la console : son écran tactile.

Malheureusement, cette série a disparu, la Switch n’ayant pas d’écran tactile adapté à ce type de gameplay. Néanmoins, nous espérons que ce spin-off incroyable pourra un jour revenir sous une forme ou une autre.

12. Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

Game Freak

Comme mentionné précédemment, la Gen 1 est une génération emblématique mais imparfaite qui peut être frustrante à jouer. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de bon moyen de profiter de Kanto aujourd’hui. Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sont des remakes de la Gen 1 sortis en 2004 qui corrigent la plupart des problèmes de l’original tout en conservant le charme des opus originels.

Pratiquement toutes les mises à jour notables des Gen 2 et 3 ont trouvé leur place dans Rouge Feu et Vert Feuille. Game Freak a également ajouté les Îles Sevii, le Cherch’Objet, élargi l’histoire, et bien plus encore. Tellement plus, en fait, que cet article s’étendrait sur encore 1 000 mots si nous listions tout.

Pour ceux qui souhaitent profiter de Kanto à son meilleur, n’allez pas plus loin que ces joyaux. Ce sont d’excellents exemples de ce que devrait être un remake, et nous ne pouvons qu’espérer que les futurs remakes seront plus comme eux et moins comme Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

11. Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha

Game Freak

2014 a vu la sortie des remakes des titres à succès de la Game Boy Advance de 2002, Rubis et Saphir. Judicieusement nommés Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, ils ont porté le jeu en pixels 2D à l’ère moderne sur la Nintendo 3DS.

L’un des principaux arguments de vente pour les fans de Pokémon était la capacité de faire Méga-Évoluer les Pokémon, un mécanisme repris de X et Y. Plusieurs Pokémon emblématiques de la Génération 3 ont reçu des Méga-Évolutions, notamment les starters, mais aussi Altaria, Drattak et Rayquaza.

En parlant de Rayquaza, l’Épisode Delta en post-game était un point fort, le final nostalgique avec Deoxys étant un régal pour les fans de longue date. C’est juste dommage que ROSA ait supprimé le Battle Frontier, qui était l’une des caractéristiques les plus marquantes d’Émeraude.

10. Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel

Chunsoft

Bien que les critiques n’aient pas été particulièrement enthousiastes à sa sortie, Explorateurs du Ciel reste un jeu adoré de la communauté Pokémon. Cette exclusivité DS de 2009 est la version améliorée des Explorateurs du Temps et de l’Ombre, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Explorateurs du Ciel a introduit des objets sosies, des Pokémon supplémentaires, le Village Shaymin, le Café de Spinda, quatre nouveaux starters, et les Épisodes Spéciaux. Ces épisodes sont particulièrement populaires car ils élargissent le récit avec des histoires émouvantes et des arcs de rédemption.

À ce jour, Explorateurs du Ciel est considéré comme l’un des meilleurs jeux Pokémon axés sur l’histoire jamais créés. Il ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux avec qui il a résonné, il est devenu un classique instantané.

9. Pokémon Noir et Blanc

Game Freak

Pokémon Noir et Blanc pour la Nintendo DS sont arrivés en Occident en mars 2011, et ils sont constamment salués comme ayant l’un des meilleurs scénarios de toute la série. Situés dans la région d’Unys, les joueurs sont confrontés à la Team Plasma – un groupe maléfique déterminé à semer la destruction.

150 nouveaux Pokémon ont été introduits dans le Pokédex de la Gen V du jeu, en faisant l’ajout le plus important au roster depuis Rubis et Saphir de 2002 pour la Game Boy Advance.

Avec un travail de sprite merveilleux et possiblement la meilleure histoire de la série à ce jour, il y a beaucoup de raisons de jouer à Noir et Blanc. Cependant, il perd des points pour avoir verrouillé tous les Pokémon des générations précédentes jusqu’au post-game et pour avoir tant de Pokémon peu intéressants et rapidement tombés dans l’oubli.

8. Pokémon Écarlate et Violet

Game Freak

Pokémon Écarlate et Violet sont considérés comme des révolutions pour la franchise Pokémon, principalement parce qu’ils sont les premiers jeux véritablement en monde ouvert de la série, mais aussi parce qu’ils ont battu des records à leur sortie.

Situés dans la région de Paldea, les jeux vous donnent la liberté d’aller où vous voulez à votre propre rythme. Il y a trois intrigues principales – des combats d’Arènes à gagner, des Pokémon Titans à vaincre, et des Leaders de la Team Star à affronter. Pour couronner le tout, Pokémon Écarlate et Violet offrent une tonne de contenu post-game.

Ses problèmes de performance au lancement ont rendu plus difficile l’appréciation de ces jeux, et ont malheureusement laissé un goût amer aux dresseurs. Malgré tout, la transition vers un gameplay en monde ouvert est énorme pour Pokémon, et le contenu en post-game de la Zone Zéro est tout simplement époustouflant.

7. Pokémon Noir 2 et Blanc 2

Game Freak

De retour à Unys en 2012, Pokémon Noir 2 et Blanc 2 sont les suites de Noir et Blanc sur la Nintendo DS. Situés deux ans après les événements de leurs prédécesseurs, les jeux ont ouvert de nouveaux lieux et ajouté trois Leaders d’Arène, ainsi qu’un tout nouveau Champion.

Le post-game a été renforcé avec des sections qui étaient inaccessibles auparavant, comme le Pont Sagiciel, et l’Institut de Combat.

Avoir une suite directe est fantastique, et c’est dommage que Game Freak n’ait pas retenté l’expérience pour d’autres titres Pokémon. Unys a toujours été une région pleine de personnalité, avec un excellent scénario et une des personnage mémorables.

6. Pokémon Platine

Game Freak

La version finale de la Gen 4, Pokémon Platine, rassemble Diamant et Perle pour les emballer dans une excellente expérience.

Situé dans la région de Sinnoh, il suit le joueur alors qu’il tente de sauver le monde des griffes du chef de la Team Galaxie, Hélio. L’histoire est remplie de rebondissements qui vous tiennent en haleine à chaque étape du chemin.

Platine offre un merveilleux mélange de narration efficace, d’un Conseil des 4 emblématique, et d’un gameplay solide qui ne fait que peu de fautes. De plus, les ajouts de Beladonis, du Monde Distorsion et diverses améliorations de qualité de vie en font un immanquable.

5. Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres

Genius Sonority

Situé cinq ans après les événements de Colosseum, Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres se concentre sur un nouveau Dresseur nommé Michael qui jure de contrecarrer les plans de la Team Cipher pour dominer le monde.

Non seulement il y a de nouveaux Pokémon à purifier, mais Lugia Obscur joue également un rôle massif dans l’histoire, et la confrontation finale du jeu est l’un des meilleurs événements de toute la franchise – c’est épique à ce point.

17 ans après sa sortie, les fans réclament un remake ou un remaster des deux jeux GameCube, et nous sommes complètement d’accord ! Allez, Nintendo.

4. Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune

Game Freak

Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune marquent le retour de la région d’Alola inspirée d’Hawaii en novembre 2017 – cette fois avec un scénario alternatif à ses prédécesseurs.

Cinq nouveaux Pokémon et une poignée de Z-Moves ont été ajoutés, ainsi que des améliorations au Motisma-Dex comme son affection croissante envers le joueur et la possibilité d’obtenir des objets grâce au Roto-Loto – une fonctionnalité qui donne à la créature des pouvoirs supplémentaires.

Ce sont d’excellents exemples de la manière de réaliser une version améliorée, avec Ultra-Soleil et Ultra-Lune corrigeant de nombreux problèmes de rythme de l’original, en renforçant les Ultra-Chimères et en introduisant un véritable end-game avec les Ultra-Brèches.

3. Pokémon Légendes : Arceus

Game Freak

Pokémon Légendes : Arceus était le bouleversement que de nombreux fans de Pokémon attendaient. Ce jeu semi-ouvert ramène les joueurs dans le temps vers un Sinnoh ancestral connu sous le nom de région de Hisui, où ils ont pour mission de cartographier des environnements distincts pour créer le premier Pokédex.

Ce qui rend ce spin-off si excitant, c’est la manière dont vous pouvez interagir avec les Pokémon sauvages. S’approcher discrètement et capturer des créatures, fuir les dangereux Pokémon Alpha qui n’hésitent pas à vous attaquer, ou simplement observer chaque espèce dans son habitat naturel est incroyablement rafraîchissant.

C’est l’une des meilleures entrées dans l’univers Pokémon et prouve que Game Freak est toujours capable d’innovation authentique. Ce n’est pas le plus beau jeu, mais cela est pardonnable puisque la boucle de gameplay et l’histoire sont mémorables. Espérons que nous verrons plus de jeux Légendes à l’avenir, car la formule a clairement conquis son public !

2. Pokémon Émeraude

Game Freak

Comme Platine pour la Gen IV, Pokémon Émeraude est la meilleure version de la Gen 3. Non seulement il inclut la Zone de Combat, mais vous pouvez aussi capturer Rayquaza.

Il n’y a pas qu’une seule équipe malveillante : la Team Aqua et la Team Magma se battent toutes les deux pour affirmer leur domination et réveiller Groudon et Kyogre, ce qui signifie que les joueurs ont deux fois plus de travail s’ils veulent sauver la région de Hoenn.

Bien que nous ayons ajouté Oméga Rubis et Saphir Alpha plus loin dans cette liste, il est difficile de contester que le charme nostalgique des graphismes 2D d’Émeraude et de la bande-son chiptune mérite de lui donner une place élevée – presque au top, mais pas tout à fait.

1. Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver

Game Freak

Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver sont les remakes de 2010 sur Nintendo DS des jeux Or et Argent de 1999 sur Game Boy Color, qui introduisaient la Génération 2 pour la toute première fois.

Il raconte de nouveau l’histoire de la région de Johto et s’ouvre même sur la région de Kanto de Rouge, Bleu et Jaune en post-game, ce qui en fait un géant par rapport aux jeux récents de la série comme Épée et Bouclier, qui ne proposent que quelques petits événements après l’histoire principale.

Ce sont les jeux les plus complets de la série Pokémon à ce jour, offrant une tonne de contenu passionnant, des légendaires à attraper et une conclusion épique qui vous voit combattre Red au sommet du Mont Argenté. Ce sont des jeux incroyables qui ont marqué et marquent encore ceux qui s’y essayent.