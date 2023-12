Un joueur de Pokémon Go découvre l’astuce ultime pour les Captures Critiques

La communauté de Pokémon Go a découvert une astuce potentiellement déterminante pour le jeu qui permet d’obtenir une capture critique garantie à chaque lancer de PokéBall.

D’ordinaire, capturer un Pokémon dans Pokémon Go relève du hasard, influencé par des statistiques. Bien qu’une capture ne soit jamais garantie, un lancer à effet bien chronométré augmente considérablement les chances de réussite.

Toutefois, il est possible de tomber sur une capture critique, signalée par une animation unique d’une étoile sortant de la PokéBall. Ces captures sont rares mais permettent en effet aux dresseurs de contourner complètement le taux de capture d’un Pokémon.

Pendant des années, on a cru que cela reposait purement sur la chance, mais maintenant un dresseur a découvert une méthode pour obtenir une capture critique à tout moment.

La nouvelle astuce de capture critique dans Pokémon Go est incroyable

Les joueurs de Pokémon Go ont dévoilé une astuce déterminante pour le jeu qui garantit une capture critique chaque fois qu’elle est réalisée. L’astuce consiste simplement à lancer une PokéBall et à la faire atterrir sur le plus petit cercle possible, ce qui capturera toujours le Pokémon ciblé avec une capture critique.

Croyant avoir découvert quelque chose d’important, un dresseur l’a testé et a trouvé que c’était vrai : “Je ne vais pas tourner autour du pot, donc je vais juste dire ma déclaration controversée : les captures critiques peuvent être garanties.”

“J’ai passé les dernières semaines à tester cela car j’avais un soupçon basé sur quelques captures récentes. Résultat après tous mes tests : Si vous réalisez un lancer excellent sur un Pokémon sur le plus petit cercle possible, cela garantira une capture critique,” ont-ils expliqué en révélant la méthode.

D’autres ont réagi, s’attendant à réfuter rapidement la théorie, mais ont été au contraire stupéfaits : “Instinctivement, je ne croyais pas cela, mais j’avais un tas de missions Pokémon en banque à tester. Bien que je n’étais pas très doué, j’ai réussi 4 lancers excellents que je croyais aussi petits que possible, et cela a vraiment fonctionné à chaque fois.”

Suite à cela, d’autres se sont empressés de tester l’astuce et ont trouvé des résultats similaires, répondant : “Oh, waouh. Je viens de faire un lancer excellent avec le plus petit cercle et c’était une capture critique. Bon à savoir,” et “Je pensais que c’était juste une autre rumeur de cour de récréation, mais après avoir essayé, j’ai déjà obtenu 15 captures critiques volontairement en 4 heures.”

Bien que l’astuce ait été vérifiée par la communauté et qu’elle soit utile, elle est difficile à réaliser. Même ainsi, si des tests supplémentaires prouvent qu’elle fonctionne sur les Oiseaux de Galar et même dans les Raids, alors cela deviendra sûrement une stratégie incontournable pour les dresseurs les plus habiles de Pokémon Go.

