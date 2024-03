La légende de Groudon x Godzilla prend vie dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a partagé son expérience terrifiante après avoir été poursuivi par un « Groudonzilla » lors de ses aventures – et les fans en raffolent.

Groudon n’est pas à prendre à la légère dans Pokémon Go, prouvant sa valeur et sa puissance sur le champ de bataille, mais tous les dresseurs ne sont pas à l’abri de sa puissance, surtout quand l’un d’entre eux se transforme en monstre à la Godzilla et commence à vous pourchasser dans la rue.

Un joueur de Pokémon Go a révélé son expérience à la fois hilarante et terrifiante sur le Reddit du jeu, partageant une vidéo de son personnage poursuivi dans une rue par Groudon qui piétine comme le monstre classique, Godzilla.

« Au secours je suis en danger » a plaisanté le posteur, ajoutant qu’il « avait dit que se battre contre Kyogre sur le petit rocher en mer était une mauvaise idée » ce qui a probablement causé cette frénésie.

La communauté de Pokémon Go a trouvé cela hilarant, avec beaucoup qui ont sauté dans les commentaires pour souligner qu’il y a un « Godzilla enflammé qui vous poursuit » et demandant « Où est King Kong », tandis que d’autres imaginaient que le « thème de Godzilla » jouait pendant le gameplay.

« Cela m’a fait rire plus que cela n’aurait dû » a souligné un autre utilisateur, avec beaucoup qui ont remarqué à quel point la démarche des Pokémon est drôle tandis que le joueur court pour sauver sa vie. D’autres ont été rapides à ajouter ce qu’ils pensaient que Groudon disait au joueur, avec un plaisantin qui a suggéré qu’il criait « Laisse-moi t’aimer ! »

Groudon ferait certainement un monstre fantastique dans un anime Pokémon, mais beaucoup le trouveront probablement adorable plutôt qu’effrayant, c’est pourquoi ce joueur en a fait son copain en premier lieu.