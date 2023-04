Pokémon Stadium va débarquer sur la Nintendo Switch

Pokémon Stadium s’apprête à débarquer sur la Nintendo Switch, devenant ainsi le dernier titre emblématique de la Nintendo 64 à être remis au gout du jour.

Alors que Pokémon Stadium a soufflé il y a peu sa vingt-troisième bougie, ce titre emblématique de la licence, bien connu des aficionados de la Nintendo 64, va se refaire une beauté à l’occasion de son portage sur Nintendo Switch.

Bien sûr ce n’est pas la seule réjouissance au programme, l’annonce d’un mode multijoueur en ligne est loin d’être passé inaperçu sur la toile ! Le mode solo de Stadium offrira quant à lui une pléthore d’options, comme la possibilité d’affronter les dresseurs les plus forts de Pokémon Rouge et Bleu. Les quatre tournois d’élite seront également disponibles, et une fois que les joueurs auront maîtrisé ces deux modes, un dernier défi sera débloqué.

L’article continue après la publicité

Les joueurs qui disposent d’un abonnement Nintendo Switch Online ainsi que du Pack d’extension pourront profiter sans frais supplémentaires de Pokémon Stadium dès sa sortie, le 12 avril 2023.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Qu’est-ce que Pokémon Stadium ?

Pokémon Stadium a été l’un des grands succès de la Nintendo 64. Sorti en 1996, il avait cassé les codes de la licence, tirant un trait sur le traditionnel monde étendu assorti d’une histoire étoffée pour se concentrer plutôt sur les combats de Pokémon, cherchant à exacerber le côté compétitif des dresseurs.

Le titre s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a même eu droit à une suite en 2000. Il a également popularisé les mini-jeux Pokémon, et son influence se retrouve encore aujourd’hui, dans des jeux plus récents comme Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

Son arrivée sur la console hybride de Nintendo fait suite à l’arrivée de titres emblématiques, comptant parmi les jeux les plus populaires de la Nintendo 64. Ocarina of Time, Star Fox 64 et Pokémon Snap ont déjà fait leur entrée dans la bibliothèque de la Switch, faisant de Pokémon Stadium le vingt-troisième jeu à avoir droit à un second souffle.