Les sets LEGO Star Wars 2024 enfin disponibles pour les fans de galaxies lointaines

Les tout nouveaux ensembles LEGO Star Wars sont enfin disponibles. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces kits interstellaires.

La nouvelle du retrait des ensembles LEGO Star Wars en 2023 a rendu mélancoliques de nombreux passionnés de LEGO Star Wars. Tant de kits inspirés de la galaxie lointaine, très lointaine, ont été abandonnés à la fin de l’année dernière. Cependant, cette fin a laissé place à des nouveautés LEGO. Oui, les derniers ensembles LEGO Star Wars sont enfin disponibles.

Ces premières sorties pourraient ne pas être aussi impressionnantes que celles de la série LEGO Star Wars Ultimate Collector. Cependant, chacun des kits suivants constituera un excellent ajout aux ensembles LEGO inspirés de Star Wars que vous possédez déjà. Voici ce que vous pouvez attendre des nouveaux kits LEGO Star Wars, de leur composition à leur prix.

LEGO Star Wars Pack de combat des Clone Troopers et Droïdes de combat — 75372

Lego LEGO Star Wars Pack de combat des Clone Troopers et Droïdes de combat

Vous voulez améliorer les scènes de Star Wars : The Clone Wars que vous avez créées avec les ensembles LEGO Star Wars déjà dans votre collection ? Ce pack de combat LEGO Star Wars vous permettra d’y parvenir.

Composé de 215 pièces, cet ensemble comprend un tri-droïde, un quatuor de minifigures et cinq figurines LEGO. Le premier comprend un Clone Shock Trooper et 2=3 Clone Troopers. Les figurines LEGO présentées sont un duo de droïdes de combat et 3 Super droïdes de combat. Un assortiment d’accessoires est également inclus.

Le tri-droïde mesure plus de 12 cm de haut, 15 cm de long et 13 cm de large. Il est équipé d’une tête rotative, d’un speeder STAP pour un droïde de combat et de 3 lanceurs de projectiles. Un détonateur thermique est également présent.

De plus, le kit comprend un speeder bike qui dispose de 2 fusils à tenons et de 2 porte-blasters. Et il peut même accueillir 2 Clone Troopers. C’est ps super cool, ça ?

Le kit est conçu pour les fans de Star Wars âgés de 7 ans et plus. Il fera certainement un excellent cadeau pour les jeunes constructeurs LEGO et ceux qui souhaitent améliorer leur collection LEGO Star Wars existante. L’ensemble est disponible pour 29,99€.

LEGO Star Wars Le Crimson Firehawk — 75384

Lego LEGO Star Wars Le Crimson Firehawk — 75384

Le vaisseau spatial Crimson Firehawk réimaginé par LEGO est un excellent ensemble pour les jeunes fans de Star Wars. Il promet une expérience de construction amusante et un jeu passionnant. Oui, pendant que vous profitez de l’expérience de construction immersive offerte par l’un des meilleurs LEGO Technic pour adultes, les enfants peuvent se joindre au plaisir avec leur propre kit.

Conçu pour les jeunes Jedis âgés de 4 ans et plus, l’ensemble comprend 136 pièces. Sa pièce maitresse et le Crimson Firehawk construit en briques avec de la place pour les trois personnages inclus dans l’ensemble. Il comprend aussi un super speeder bike.

Des minifigures de Nash Durango et Nubs sont comprises dans le set. Des accessoires tels qu’une clé (pour le premier) et un sabre laser (pour le second) sont également inclus. Une figurine de droïde RJ-83 est aussi présente. Ce dernier peut d’ailleurs être attaché au dos de Nash. Trop mignon.

Ce set LEO Star Wars compact permet de s’amuser partout. Une fois construit, le vaisseau Crimson Firehawk mesurera plus de 6 cm de haut, 18 cm de long et 19 cm de large.

Cet ensemble est disponible pour 52,99€.

Ces premières sorties LEGO Star Wars ne sont que de deux pour l’instant. Espérons que LEGO sortira plus d’ensembles de l’univers des Jedi tout au long de 2024. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières sorties LEGO Star Wars et autres sorties LEGO au fur et à mesure de leur annonce.

En attendant, découvrez les nouveautés LEGO Disney 2024.

