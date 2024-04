Les meilleurs sets LEGO Batman pour adultes : Batmobile, Batcave…

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs ensembles LEGO Batman pour adultes. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre et combien ils vous en coûteront.

Les ensembles LEGO Batman, et LEGO DC en général, sont extrêmement populaires parmi les fans de comics, et, particulièrement, parmi les fans de Batman. Cependant, il n’existe pas énormément d’ensembles LEGO inspirés de Batman.

Pourtant, chacun des modèles disponibles est exquis, en particulier ceux conçus pour les adultes âgés de 18 ans et plus.

Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleurs ensembles LEGO Batman afin de vous en dire plus sur chacun. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

LEGO DC Comics Batcave – La boîte de l’ombre — 76252

LEGO Ensemble LEGO DC Comics Batman Batcave – La boîte de l’ombre exposé

Le meilleur ensemble LEGO inspiré de Batman pour adultes se présente sous la forme du LEGO La boîte de l’ombre. Chacune des 3981 briques de ce set s’assemble pour créer une reconstitution spectaculaire de la Batcave du blockbuster de 1992 du réalisateur Tim Burton, Batman Returns. C’est sans aucun doute un must-have pour les fans adultes de Batman.

Cette reproduction authentiquement conçue en briques intègre des composants mobiles, des figurines miniatures et une Batmobile dotée de multiples fonctionnalités qui se combinent pour former un ornement riche en détails, vivant et captivant. Il y a même un coffre-fort illuminé renfermant la célèbre Batsuit de Batman !

Le modèle complété mesure plus de 29 cm de haut, 51 cm de large et 14 cm de profondeur.

Sept minifigures de personnages iconiques du film classique sont incluses. Il s’agit du Pingouin, de Catwoman, de Max Shreck, d’Alfred, de Bruce Wayne, et de deux versions de Batman.

LEGO DC Comics Batman Batcave – La boîte de l’ombre est disponible exclusivement dans les boutiques LEGO. Le set est disponible au prix de 399,99€.

LEGO DC Comics La Batmobile Tumbler — 76240

LEGO Ensemble LEGO DC Comics La Batmobile Tumbler exposé

Une réplique fidèlement détaillée de la Batmobile Tumbler de Batman, cet ensemble LEGO DC devrait, sans aucun doute, être ajouté à votre collection de souvenirs Batman. Non seulement il a l’air spectaculaire, mais, comprenant 2049 pièces, il fournira une expérience de construction immersive et gratifiante.

Cette construction impressionnante, inspirée du Tumbler de la trilogie The Dark Knight du réalisateur oscarisé Christopher Nolan, est équipée d’un éventail d’éléments soignés, qui inclut un cockpit ouvrant qui vous donne accès à un intérieur détaillé.

Mesurant plus de 16 cm de haut, 45 cm de long et 25 cm de large, cet ensemble, avec son design authentique, fera une excellente pièce d’exposition. De plus, il est livré avec des minifigures de Batman et du Joker, chacune pouvant être exposée sur un socle.

Vous pouvez acheter le LEGO DC Comics Batmobile Tumbler au prix de 269,99€.

LEGO DC Comics Batman : La série animée Gotham City — 76271

Lego Ensemble LEGO DC Comics Batman : La série animée Gotham City exposé

Cet ensemble LEGO fait partie des nouveaux ensembles LEGO d’avril 2024. Conçu pour célébrer le 85ᵉ anniversaire de Batman, ce kit artistique sera superbe lorsqu’il sera affiché sur le mur de votre maison ou de votre bureau.

L’horizon de Gotham City réimaginé par LEGO présente des créations en briques du tribunal de Gotham City, de l’asile d’Arkham, et bien plus encore. Le Bat Signal est également présent, tout comme les minifugres de Batman, Catwoman, le Joker, et Harley Quinn.

Ce set de 4 210 pièces mesure plus de 41 cm de haut, 76 cm de large et 6 cm de profondeur.

Le set LEGO DC Comics Batman : La série animée Gotham City est disponible en exclusivité sur la boutique LEGO au prix de 299,99€, dès le 4 avril.

