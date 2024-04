Les meilleurs sets LEGO Batman pour enfants : Batmobile, Batwing…

Nous avons choisi pour vous les ensembles LEGO Batman les plus remarquables spécialement conçus pour les enfants. Venez découvrir tous leurs secrets.

La gamme LEGO Batman comprend plusieurs ensembles passionnants, parmi lesquels les plus palpitants sont sans doute ceux conçus pour les adultes de 18 ans et plus. Cependant, qu’en est-il des enfants ? Heureusement, il existe des sets LEGO adaptés aux plus jeunes fans de super héros. Chaque ensemble les occupera pendant que vous assemblez les briques de l’un des meilleurs ensembles LEGO Batman pour adultes.

Nous avons ainsi choisi les meilleurs sets LEGO Batman destinés aux jeunes admirateurs du justicier masqué. Venez les découvrir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

LEGO DC Comics La Batmobile : poursuite entre Batman et le Joker — 76224

LEGO Un enfant en train de jouer avec l’ensemble LEGO DC Comics La Batmobile : poursuite entre Batman et le Joker

Conçu pour les enfants de huit ans et plus, cet ensemble LEGO Batman comprend 438 pièces. Bien que ce ne soit pas beaucoup de briques, il garantit aux enfants une expérience de construction amusante et, surtout, une expérience de jeu alors qu’ils recréent des scènes pleines d’action mettant en scène Batman et le Joker avec ce modèle détaillé.

Cependant, même si vous êtes un adulte et que vous voulez une réplique construite en briques d’une Batmobile de style 1989, c’est le modèle à obtenir.

De plus, elle aura fière allure exposée à côté de vos modèles LEGO Speed Champions ou d’autres voitures LEGO. La construction terminée mesure plus de 5 cm de haut, 28 cm de long et 11 cm de large. Les figurines de Batman et du Joker sont incluses, ainsi qu’une gamme d’accessoires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez vous procurer cet ensemble LEGO Batman au prix de 47,99€.

LEGO DC Comics Batwing : Batman contre le Joker — 76265

LEGO Enfant en train de jouer avec l’ensemble LEGO DC Comics Batwing : Batman contre le Joker

Il s’agit là encore d’un ensemble avec lequel les enfants de huit ans et plus peuvent recréer des moments palpitants mettant en scène Batman et le Joker. Cependant, au lieu de la Batmobile, il contient une recréation du Batwing.

Composé de 357 pièces, le Batwing réimaginé en LEGO regorge d’éléments astucieux, notamment des éléments d’action tels que deux canons lance-tenons. De plus, ce set peut être exposé au mur. La classe, non ? Ainsi, ce modèle de 6 cm de haut, 20 cm de long et 24 cm de large aura fière allure une fois exposé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cet ensemble est livré avec des figurines de Batman et du Joker. Une gamme d’accessoires pour chacun est également incluse.

Vous pouvez acheter ce Batwing réimaginé en LEGO au prix de 37,99€.

LEGO DC Comics La poursuite du Joker en Batmobile — 76264

LEGO Un enfant qui joue avec l’ensemble LEGO DC Comics La poursuite du Joker en Batmobile

Les enfants dès l’âge de quatre ans peuvent se joindre au plaisir offert par la collection LEGO Batman avec cet ensemble. Les enfants d’âge préscolaire prendront plaisir à assembler chacune des 54 pièces de ce kit.

Une brique de départ, utilisée pour le châssis de cette Batmobile construite en briques, est incluse pour offrir une expérience de construction conviviale. Le modèle terminé mesure plus de 6 cm de haut, 17 cm de long et 7 cm de large.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, plus important encore, ils adoreront l’expérience de jeu imaginative offerte par cet ensemble une fois la construction terminée. Les figurines de Batman et du Joker sont incluses, ainsi qu’une gamme d’accessoires pour améliorer l’expérience de jeu amusante.

Cet ensemble LEGO inspiré de Batman est disponible au prix de 26,99€.



Chacun de ces ensembles LEGO Batman fera un excellent cadeau pour le jeune fan de Batman de votre vie, offrant à chacun une expérience de construction et de jeu amusante. De plus, ils ne vous ruineront pas, le plus cher de ces ensembles LEGO étant disponible pour moins de 50€.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ne rien manquer des nouveautés LEGO et pour découvrir tous nos guides, consultez la rubrique LEGO de notre site.