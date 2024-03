Les meilleurs sets Disney pour adultes : Château Disney, chaumière de Blanche-Neige…

Nous avons rassemblé les meilleurs ensembles LEGO Disney pour adultes et où vous pouvez acheter chacun d’entre eux.

La collection Disney de LEGO comprend une myriade d’ensembles spectaculaires, chacun s’inspirant de personnages emblématiques, de scènes, … du monde magique de Disney. De plus, un éventail de ces sets a été exclusivement conçu pour les adultes, agés de 18 ans et plus, qui ont gardé leur cœur d’enfant, ou qui ont grandi avec les films Disney originaux.

Cependant, seulement quelques-uns de ces ensembles peuvent être considérés comme les meilleurs ensembles LEGO Disney pour adultes. Nous avons rassemblé chacun d’entre eux. Venez les découvrir sans plus attendre.

LEGO Le château Disney — 43222

LEGO Ensemble LEGO Le Château Disney

La reconstitution de cette icône Disney par LEGO est magique. Comprenant 4837 pièces, l’extérieur et l’intérieur sont fidèles à l’original, ce qui, avec sa taille imposante, en fait une pièce centrale qui laissera les fans de Disney en admiration. Le château, construit en briques, sur plusieurs niveaux, mesure plus de 80 cm de haut, 59 cm de large et 33 cm de profondeu.

De plus, ce château LEGO dispose de nombreuses pièces, chacune étant minutieusement détaillée et comportant une myriade d’éléments, faisant référence à 14 classiques Disney. Des figurines de Blanche-Neige, du Prince Florian, de Raiponce, de Flynn Ryder, de la Princesse Tiana et du Prince Naveen sont incluses avec cet ensemble célébrant le centenaire de Disney.

Où acheter le LEGO Le Château Disney

Disponible exclusivement sur la Boutique LEGO, le Château Disney est l’un des meilleurs ensembles Disney jamais conçu. L’ensemble est disponible au prix de 399,99€.

LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains — 43242

Lego Ensemble LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains exposé

Plusieurs sets magiques Disney sont sortis en ce début d’année 2024. Cependant, parmi eux, ce modèle est sans doute l’un des meilleurs. Cette fidèle réplique est tout bonnement spectaculaire.

Inspiré par le conte de Blanche-Neige et les Sept Nains, cet ensemble fournira aux fans de Disney une expérience de construction gratifiante et nostalgique alors qu’ils assemblent chacune des 2228 briques de ce kit. La maisonnette construite en briques mesure plus de 20 cm de haut, 35 cm de large et 20 cm de profondeur.

De plus, une fois la construction terminée, vous pouvez vous plonger dans ce conte de fées adoré en recréant des moments emblématiques avec les figurines incluses dans cet ensemble. Il y en a 10 — Blanche-Neige, la Reine Maléfique, les sept nains et le Prince Charmant, sans oublier de jolis animaux.

Où acheter le LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains

Exclusif à la Boutique LEGO, cet ensemble est disponible au prix de 219,99€.

LEGO Disney Le coquillage royal de La Petite Sirène — 43225

Lego Ensemble LEGO Disney Le coquillage royal de La Petite Sirène.

Cet ensemble vous permet de revivre vos moments préférés du film Disney La Petite Sirène. Le kit de 1808 pièces présente la cachette d’Ariel, regorgeant de trésors, le rocher du trône du Roi Triton et la grotte mystérieuse d’Ursula. Des figurines de ces trois personnages sont incluses, ainsi que des figurines de Karina et Indira. Des figurines LEGO de Sébastien et Polochon sont également présentes.

Cependant, compte tenu du détail exquis et de la conception complexe de cet ensemble, il constituera également un magnifique objet de décoration. Le coquillage construit en briques mesure plus de 32 cm de haut, 31 cm de large et 20 cm de profondeur.

Où acheter le LEGO Disney Le coquillage royal de La Petite Sirène

Cet ensemble magique est disponible au prix de 159,99€.

LEGO La caméra Hommage à Walt Disney — 43230

LEGO Ensemble LEGO La caméra Hommage à Walt Disney exposé

Créé pour célébrer le 100ᵉ anniversaire de Disney, cet ensemble devrait figurer dans la collection de tout aficionado de LEGO. Bien qu’il comprenne le plus petit nombre de briques de cette sélection, il reste l’un des meilleurs ensembles LEGO Disney pour adultes.

La caméra de cinéma construite avec 811 briques sera un objet de décoration spectaculaire à part entière. Il fera effet aux côtés de vos souvenirs Disney, ou de votre collection d’ensemble LEGO pour adultes.

Ce modèle inclut des caractéristiques soignées telles qu’un panneau arrière articulé qui comprend une bande de film réimaginée par LEGO montrant des images fixes de 20 films Disney iconiques. Il y a aussi des manivelles tournantes et des objectifs rotatifs, parmi de nombreux autres éléments. Le modèle complet mesure plus de 37 cm de haut, 21 cm de large et 19 cm de profondeur.

Trois minifigures sont également présentes. Celles-ci incluent Walt Disney, Mickey Mouse et Minnie Mouse. De plus, l’ensemble est livré avec des figurines LEGO de Bambi et Dumbo.

Où acheter le LEGO La caméra Hommage à Walt Disney

Cet ensemble est disponible au prix de 99,99€.

LEGO Les artefacts des méchants — 43227

LEGO Ensemble LEGO Les artefacts des méchants.

L’ensemble LEGO Les artefacts des méchants est, tout comme les autres ensembles présentés ici, un incontournable. En effet, grâce à sa conception, si vous êtes un bibliophile, il servira de serre-livres.

Comprenant 1540 pièces, cet ensemble inclut un deux boîtiers VHS constructibles, un livre et une pomme empoisonnée, tous comportant des surprises cachées. Une montre de poche et une carte à jouer sont également présentes. Une fois complété, l’ensemble mesure plus de 19 cm de haut, 23 cm de large et 18 cm de profondeur.

Quatre minifigures de vilains Disney sont incluses. Il s’agit de Maléfique, la Reine Maléfique de Blanche-Neige, Gaston de La Belle et la Bête, et Jafar d’Aladdin.

Où acheter le LEGO Les artefacts des méchants

Vous pouvez acheter l’ensemble LEGO Les artefacts des méchants au prix de 139,99€.

Au final, que vous soyez un collectionneur aguerri ou un fan de Disney cherchant à ajouter une touche magique à votre espace, ces ensembles LEGO Disney pour adultes sont des must-haves. Immortalisez l’héritage de Disney avec ces créations emblématiques et nostalgiques.

