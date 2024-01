Nouveaux sets LEGO Disney 2024 : Encanto, Frozen, Cars et plus encore

LEGO a dévoilé une gamme de nouveaux ensembles inspirés de Disney. Voici tout ce que l’on sait sur ces ensembles de leur composition, prix et date de sortie.

La collection LEGO inspirée de Disney est extrêmement populaire. En effet, qui n’adore pas l’univers de Disney ?

Il existe de nombreux thèmes LEGO proposant des sets inspirés du monde magique de Disney. Par exemple, il y a plusieurs ensembles LEGO BrickHeadz qui rendent déjà hommage à des personnages Disney bien-aimés et emblématiques. Cependant, Disney devrait pouvoir être apprécié par tous, même les plus jeunes constructeurs LEGO. Ainsi, il existe une gamme d’ensembles LEGO Duplo inspirés de Disney.

Récemment, LEGO a dévoilé une variété de nouveaux ensembles LEGO Disney, incluant des sets LEGO BrickHeadz et LEGO Duplo qui s’inspirent du monde magique de Disney. Voici ce que vous pouvez attendre de ces ensembles, leur prix et leur date de sortie.

Les nouveaux ensembles LEGO Disney sortiront le 1ᵉʳ mars 2024. Il vous faudra dont attendre encore un peu pour leur mettre la main dessus. En attendant, découvrez tous leurs secrets en avance.

1. LEGO Disney Stitch — 43249

LEGO LEGO Disney Stitch — 43249

Stitch est l’un des personnages Disney les plus aimés. Vous souvenez-vous de la célèbre citation sur la famille du film Lilo et Stitch ? « Ohana veut dire la famille, la famille veut dire que personne ne doit être abandonné, ni oublié ». Eh bien, c’est un ensemble que vous ne manquerez pas d’ajouter à votre collection LEGO Disney.

La version LEGO de Stitch est un incontournable pour les fans de Disney âgés de 9 ans et plus. Même les adultes apprécieront l’expérience de construction immersive offerte par cet ensemble.

Avec ses 730 pièces, ce joli Stitch sera superbe à côté de vos autres ensembles LEGO inspirés de Disney. En effet, grâce à ses couleurs vibrantes et à ses détails authentiques, il sera une pièce de qualité.

Le Stitch réimaginé par LEGO dispose d’une tête tournante et d’oreilles mobiles. De plus, le modèle de 20 centimètres de haut est vêtu d’une chemise hawaïenne. Un cône de glace et une fleur à construire sont également présents.

Cet ensemble sera disponible au prix de 64,99€.

2. LEGO Disney Le Pot de Fleurs d’Isabela — 43237

LEGO LEGO Disney Le Pot de Fleurs d’Isabela — 43237

Cet ensemble LEGO Disney animera l’imagination des fans de Disney âgés de 9 ans et plus. En effet, cet ensemble Encanto a bien plus à offrir que ce que l’on peut voir au premier abord.

Eh oui, ce set inclut un panier de fleurs qui s’ouvre pour révéler une chambre secrète ornée de nombreux détails du film, tels que la chambre remplie d’accessoires d’Isabela. De plus, une minifigurine LEGO d’Isabela est incluse.

Mais qu’est-ce qu’un pot de fleurs sans fleurs ou plantes ? Eh bien, le set de 641 pièces est composé d’orchidées et d’un cactus.

Mesurant plus de 24 cm de haut, 15 cm de large et 12 cm de profondeur, ce set aux couleurs vives est sûr de faire une superbe pièce à exposer. Vous pouvez même le mettre à côté d’autres ensembles LEGO inspirés de la botanique.

Le Pot de Fleurs d’Isabela de LEGO Disney sera au prix de 44,99€.

3. LEGO Disney Le Cadre Photo et la Boîte à Bijoux de Mirabel — 43239

LEGO LEGO Disney Le Cadre Photo et la Boîte à Bijoux de Mirabel — 43239

Les fans de Disney âgés de 6 ans et plus adoreront user de leur créativité avec ce set LEGO Disney. Cependant, cet ensemble est bien plus qu’une simple expérience de construction amusante.

Le set de 334 pièces comprend un cadre photo complet avec support. Ainsi, vous pouvez afficher des photos de vous et de vos proches. Il y a aussi des pinces supplémentaires pour les petites photos. Mesurant plus de 15 cm de haut, 14 cm de large et 5 cm de profondeur, le cadre photo fera une très belle pièce de décoration.

Mais ce n’est pas tout, il y a aussi une boîte à bijoux avec de la place pour un bracelet. Vous n’avez pas de bracelet qui correspond aux couleurs vives de ce set ? Pas de soucis. L’ensemble comprend un bracelet. C’est pas super cool, ça ?

Cet ensemble sera disponible au prix de 29,99€.

Nouveaux ensembles LEGO BrickHeadz inspirés de Disney qui sortiront en 2024

LEGO LEGO BrickHeadz Stitch inspiré de Disney – 40674

Vous ne voulez pas attendre la sortie de l’ensemble LEGO Disney Stitch de 730 pièces ? Eh bien, le modèle réimaginé LEGO BrickHeadz de Stitch sera disponible un mois plus tôt, dès le 1ᵉʳ février 2024.

Cet ensemble LEGO BrickHeadz inspiré de Disney comprend 152 pièces, présente des détails authentiques et est composé de 5 nuances de bleu. Ça a l’air cool, n’est-ce pas ? Eh bien, le Stitch réimaginé par LEGO de plus de 9 cm de haut sera sans aucun doute superbe dans votre collection LEGO BrickHeadz.

Cet ensemble est conçu pour les constructeurs LEGO âgés de 10 ans et plus. Il coûtera 9,99€.

Nouveaux ensembles LEGO Duplo inspirés de Disney qui sortiront en 2024

Conçu pour les tout-petits âgés de 2 ans et plus, ces ensembles LEGO Duplo inspirés de Disney seront lancés le 1ᵉʳ mars 2024. Voici les points forts de chacun.

1. LEGO Duplo Elsa & Bruni dans la Forêt Enchantée — 10418

LEGO Un enfant jouant avec son ensemble LEGO Duplo Elsa & Bruni dans la Forêt Enchantée inspiré de Disney

Avec ce set, les tout-petits peuvent s’immerger dans la forêt enchantée de la série de films La Reine des Neiges.

L’ensemble présente des personnages du deuxième volet de La Reine des Neiges. Il y a Elsa, Bruni la petite salamandre, et le cheval d’eau magique Nokk. Une figurine de Géant de la Terre est également présente.

En outre, l’ensemble de 71 pièces présente un éventail de détails uniques. Ces derniers incluent le cristal de neige d’Elsa et l’élément de flamme de Bruni.

Cet ensemble sera au prix de 32,99€.

2. LEGO Duplo Mack à la Course — 10417

LEGO LEGO Duplo Mack à la Course — 10417

Ce camion Mack réimaginé par LEGO est sûr de fournir aux plus petits une expérience de jeu amusante. Oui, ce set occupera les enfants pendant des heures alors qu’ils recréent des scènes du film de Disney et Pixar, Cars.

De plus, l’ensemble comprend une station de réglage construite en briques, un moteur en briques et un cône. Il y a aussi un éventail d’accessoires.

Cet ensemble sera disponible au prix de 19,99€.

Chacun de ces ensembles LEGO inspirés de Disney fera de superbes cadeaux, que ce soit pour vous-même ou un fan de Disney dans votre vie. De plus, il y en a pour tous les âges. Ainsi, pendant que vous êtes occupé à assembler les briques de votre set, les plus jeunes pourront eux aussi s’amuser avec leurs LEGO.