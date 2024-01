Les meilleurs ensembles LEGO Technic pour adultes

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs sets LEGO Technic pour adultes de 18 ans et plus. Venez les découvrir.

La collection Technic de LEGO est devenue extrêmement populaire, en particulier parmi les constructeurs LEGO adultes. Pourquoi ? Eh bien, les ensembles LEGO Technic conçus pour les aficionados LEGO expérimentés (prêts dès 18 ans) offrent des expériences de construction immersives et gratifiantes.

Bien sûr, le design de chaque kit doit être esthétiquement fidèle à l’original qui l’a inspiré. Les adultes sont occupés, donc autant bien faire les choses. Ainsi, une fois les pièces de chaque ensemble assemblées, elles doivent mériter le statut de pièce maîtresse.

Voilà pour nous les prérequis pour faire partie des meilleurs ensembles LEGO Technic pour adultes. Voici donc les cinq meilleurs sets que nous avons sélectionnés.

1. LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 — 42143

Lego LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 — 42143

Destiné à devenir un classique dans un avenir lointain (c’est déjà un objet de collection), la Ferrari Daytona SP3 est une masterclass de la marque basée à Maranello. Vous en voulez une ? Eh bien, malheureusement, chacune des 599 unités a été vendue.

De plus, ce cheval cabré était destiné à quelques-uns seulement — les vrais Tifosi (c’est-à-dire les fans de Ferrari, si vous vous posiez la question) et les collectionneurs pouvant se permettre de dépenser plus de 2 millions de dollars pour une voiture.

Cependant, la Daytona SP3 n’est pas une Ferrari ordinaire. Elle est vraiment spéciale. Vraiment. On peut en dire autant de la réplique LEGO. Comme la supercar dont elle s’inspire, le modèle LEGO Technic est un objet de collection recherché.

De plus, le modèle LEGO Technic coûte une fraction du prix de la version réelle (presque 5000 fois, pour être précis). Donc, si vous avez toujours voulu vous offrir un morceau du nirvana automobile, pourquoi ne pas l’obtenir en format LEGO ? Ce kit offrira aux adultes de 18 ans et plus une expérience de construction immersive et gratifiante.

De plus, qui ne veut pas dire qu’il possède une Ferrari ? Bien sûr, dès que cette déclaration est faite, les membres de la famille et les amis voudront venir voir votre « Ferrari ». Eh bien, vous pouvez exposer ce modèle LEGO Technic à l’échelle 1:8 avec fierté. Qui plus est, cet ensemble a été conçu en collaboration avec la marque du Cheval cabré. C’est vraiment cool.

Cet ensemble LEGO Technic de 3778 pièces fait une pièce d’exposition accrocheuse. Il aura fière allure en tant que pièce maîtresse dans votre maison, votre bureau ou lorsqu’il est garé sur une étagère dans votre garage.

Mesurant 14 centimètres de haut, 25 centimètres de large et 59 centimètres de long, le kit est équipé d’une multitude d’éléments fidèles à l’original. Il y a des portes papillon qui s’ouvrent, une direction, des amortisseurs et une transmission séquentielle à huit vitesses, ainsi qu’un levier de vitesse.

Cependant, la pièce de résistance de la Daytona SP3 est ce qui est monté au milieu du navire : son moteur. La version LEGO reproduit le modèle V12 authentique. Il y a même des pistons en mouvement.

De plus, si vous cherchiez à conduire en plein air, le toit du modèle LEGO Technic peut être retiré. Vous devrez toutefois imaginer le vent soufflant dans vos cheveux.

L’ensemble LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 est disponible au prix de 449,99€.

2. LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 — 42115

Lego LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 — 42115

Lamborghini est vénéré pour ses supercars. La Miura est reconnue comme la première supercar jamais créée. Cependant, le Taureau enragé dont s’inspire cet ensemble LEGO Technic est bien loin de l’originale. La Sián FKP 37 est une hypercar qui donne au monde un aperçu de l’avenir hybride de Lamborghini.

Cependant, seuls quelques-uns pourront en faire l’expérience en première main. Les 63 exemplaires, au prix de 3,6 millions de dollars chacun, ont été vendus avant même que le modèle réel ne soit révélé.

Cependant, heureusement, vous pouvez toujours goûter à l’avenir de Lamborghini au format LEGO. La Sián FKP 37 réimaginée par LEGO est brillante. Équipée de nombreux détails authentiques rappelant l’original, elle mérite sans aucun doute le statut de pièce maîtresse.

La réplique LEGO Technic est dotée de portes en ciseaux et d’une boîte à 8 vitesses sophistiquée et fonctionnelle, une suspension et une transmission intégrale. Bien sûr, une version LEGO du modèle V12 hybride est belle et bien présente, avec des pistons en mouvement.

L’ensemble comprend 3696 pièces. À l’échelle 1:8, il mesure plus de 13 cm de haut, 60 cm de long et 25 cm de large.

L’ensemble LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 est disponible au prix de 449,99€.

3. LEGO Technic Grue sur chenilles Liebherr LR 13000 — 42146

Lego LEGO Technic Grue sur chenilles Liebherr LR 13000 — 42146

La grue sur chenilles Liebherr LR 13000 réimaginée par LEGO est l’ensemble LEGO Technic le plus cher actuellement disponible. Cependant, il vaut chaque centime. Pourquoi, permettez-nous de vous expliquer.

La grue sur chenilles Liebherr LR 13000 LEGO Technic n’offre pas seulement une expérience de construction gratifiante, elle promet également une expérience de jeu qui donne le sourire. Là où certains modèles LEGO Technic sont sans doute principalement conçus pour l’exposition, ce kit offre des fonctionnalités presque réelles. Oui, il est opéré presque comme la vraie chose.

Ce kit LEGO Technic est équipé de quelques hubs intelligents et de six grands moteurs. Vous devrez cependant acheter une douzaine de piles AA séparément. Mais une fois alimenté, vous pouvez contrôler cet ensemble via votre smartphone en utilisant l’application CONTROL+ de LEGO.

Bien sûr, une fois que vous aurez terminé de vous immerger dans l’expérience de jeu, vous pourrez l’exposer. Cependant, prévoyez de l’espace, vous en aurez besoin.

Cet ensemble LEGO Technic est énorme. La construction terminée mesure mesure plus de 100 cm de haut, 110 cm de long et 28 cm de large, ce qui en fait l’un des plus grands modèles LEGO Technic jamais créés.

L’ensemble LEGO Technic Grue sur chenilles Liebherr LR 13000 est disponible au prix de 679,99€.

4. LEGO Technic 2022 Ford GT — 42154

Lego LEGO Technic 2022 Ford GT — 42154

Le Ford GT est emblématique. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il est impossible d’oublier la photo du trio de Ford GT40 franchissant la ligne à l’épreuve du Mans de 1966.

Ce modèle LEGO Technic n’est, bien sûr, pas une réplique du GT40 qui a battu Ferrari. Cette version s’inspire du modèle de 2022. Malgré tout, il est superbe. Comme le design du dernier GT rend hommage à ses prédécesseurs, la version LEGO rappelle le GT de nouvelle génération. Il y a la reproduction du V6, avec pistons mobiles, une suspension indépendante et une direction.

Il a l’air bien sympa, n’est-ce pas ? En effet, cet ensemble LEGO Technic est un ajout digne de toute collection de LEGO pour les amateurs de voitures. Il sera magnifique à côté d’autres ensembles LEGO Technic et également placé parmi les meilleurs ensembles LEGO Icons pour les fans de voitures classiques adultes.

Vêtu de la teinte bleue emblématique de Ford, avec des bandes de course blanches, ce modèle, à l’échelle 1:12, mesure plus de 9 cm de haut, 39 cm de long et 18 cm de large. Il se compose de 1468 pièces.

L’ensemble LEGO Technic 2022 Ford GT est disponible au prix de 119,99€.

5. LEGO Technic Voiture de Course McLaren Formula 1 — 42141

Lego LEGO Technic Voiture de Course McLaren Formula 1 — 42141

Vous avez toujours rêvé de vous asseoir dans une voiture de l’équipe de Formule 1 de McLaren ? Eh bien, même si entrer dans cet ensemble LEGO Technic pourrait être difficile pour un humain, vous pouvez toujours utiliser votre imagination.

La voiture de course McLaren Formula 1 réimaginée par LEGO a été conçue en étroite collaboration avec l’équipe de McLaren Racing. En fait, la collaboration a été si étroite que la version LEGO Technic et la vraie voiture de course F1 ont été développées côte à côte.

De plus, la voiture de course McLaren F1 réimaginée par LEGO a été récompensée par les honneurs supérieurs aux Toy of the Year Awards (TOTY) en 2022. Que dire de plus ?

Vêtue des couleurs orange et bleue emblématiques de l’équipe de F1, la réplique LEGO mesure plus de 13 cm de haut, 65 cm de long et 27 cm de large. Composé de 1434 pièces, le kit est équipé d’un V6 réimaginé, avec pistons mobiles. Il y a également une fonctionnalité de direction, un différentiel et une suspension.

L’ensemble LEGO Voiture de Course Technic McLaren Formula 1 est disponible au prix de 199,99€.

Chacun de ces ensembles LEGO Technic offre une expérience de construction immersive et intense. Il saura occuper les grands enfants âgés de 18 ans et plus occupés pendant des heures. De plus, ils seront de superbes cadeaux, que ce soit pour vous-même (et vous méritez de vous faire plaisir) ou pour un autre constructeur LEGO.

