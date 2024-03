Les meilleurs sets LEGO gaming : Nintendo, Mario, PAC-MAN…

Nous avons regroupé les meilleurs ensembles LEGO gaming s’inspirant de l’univers du jeu vidéo. Venez percer tous leurs mystères.

Il existe plusieurs ensembles LEGO s’inspirant du jeu vidéo, en particulier des jeux d’arcade d’antan, les jeux offrant aux constructeurs LEGO et aux joueurs une expérience nostalgique. Cependant, seuls ensembles peuvent être considérés comme les meilleurs, et heureusement, ils incluent des franchises populaires comme Nintendo, Super Mario, et bien d’autres encore.

Nous avons donc regroupé les meilleurs ensembles LEGO gaming pour vous. Voici tout ce qu’il faut savoir.

1. LEGO Icons Jeu d’arcade PAC-MAN — 10323

LEGO Ensemble LEGO Icons Jeu d’arcade PAC-MAN exposé

Le LEGO Icons Jeu d’arcade PAC-MAN se distingue non seulement comme l’un des meilleurs sets LEGO inspirés par le jeu vidéo, mais figure aussi parmi les ensembles LEGO les plus exclusifs disponibles à la Boutique LEGO. Chacune des 2651 briques de l’arcade réimaginée par LEGO s’assemble pour créer un set tout aussi immersif et nostalgique à construire et à jouer.

Par ailleurs, cet ensemble LEGO Icons est équipé d’éléments mécaniques soignés (révélés en retirant le panneau arrière), qui, avec le tour de la manivelle située sur le côté droit de la construction terminée, vous permet de simuler Blinky et Clyde poursuivant PAC-MAN à travers le labyrinthe. Une vitrine, remplie de figurines rotatives de ces personnages iconiques, est aussi incluse.

De plus, l’ensemble comprend un joystick à quatre directions et une fente pour pièces, cette dernière étant illuminée grâce à une brique lumineuse LEGO. Il y a aussi une scène de jeu des années 1980 et une minifigure d’un joueur.

L’ensemble mesure plus de 32 cm de haut, 25 cm de large et 17 cm de profondeur, ce qui en fait une excellente pièce d’exposition parmi vos souvenirs de jeu rétro. Il a été conçu pour les joueurs âgés de 18 ans et plus.

Cet ensemble est disponible au prix de 269,99€.

2. LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System — 71374

LEGO Ensemble LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System exposé

LEGO a récemment révélé plusieurs nouveaux ensembles LEGO Super Mario. Cependant, bien que le LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System existe depuis près de quatre ans, il est certainement le meilleur ensemble LEGO inspiré par Super Mario.

C’est une pièce spectaculaire qui offre aux joueurs âgés de 18 ans et plus une expérience de construction gratifiante et un jeu imaginatif. Insérez la cartouche du jeu en briques et, avec cette console Nintendo de 2646 pièces, vous pouvez vous immerger dans le jeu vidéo populaire en appuyant sur les boutons de la manette grandeur nature.

De plus, avec le tour d’un levier, la figurine Mario en huit bits se déplace à travers l’écran de la TV rétro réimaginée par LEGO. Cette dernière mesure plus de 22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur.

Cet ensemble est disponible au prix de 269,99€

3. LEGO Icons Atari 2600 — 10306

LEGO Ensemble LEGO Icons Atari 2600 exposé

Le LEGO Icons Atari 2600 vous donnera ainsi envie de remonter le temps pour revivre le moment où vous avez appuyé sur « play » sur une Atari 2600 originale, l’ancêtre du gaming. Conçu pour commémorer le 50e anniversaire de cette console de jeu emblématique, le modèle réimaginé par LEGO reste fidèle à l’original, LEGO ajoutant un easter egg à cet ensemble.

Composé de 2532 pièces, l’Atari 2600 construit en briques offrira à coup sûr aux joueurs âgés de 18 ans et plus une expérience de construction gratifiante. Cependant, cet ensemble offre bien plus que l’assemblage des briques de la console, du joystick et des cartouches de jeu d’Asteroids, Adventure et Centipede.

Avec cet ensemble, vous pouvez vous immerger dans une expérience de jeu imaginative avec des scènes constructibles de ces jeux vidéo emblématiques. De plus, il y a une vignette cachée d’une scène des années 1980, remplie d’objets rétro, où une minifigure joue à Asteroids.

La construction complète mesure plus de 8 cm de haut, 33 cm de large et 22 cm de profondeur.

Cet ensemble est disponible au prix de 239,99€.

4. LEGO Bloc point d’interrogation Super Mario 64 — 71395

LEGO Ensemble LEGO Super Mario Bloc point d’interrogation Super Mario 64 exposé

Le LEGO Super Mario Bloc point d’interrogation Super Mario 64 est un incontournable pour les fans de jeux vidéo et, surtout, de Super Mario. Conçu pour célébrer les 25 ans du lancement du jeu vidéo Super Mario 64, les joueurs adoreront les éléments cachés du Bloc point d’interrogation en briques.

Le bloc « ? » est ainsi composé de 2064 pièces, mesure plus de 18 cm de haut et de profondeur. Il peut être ouvert pour « révéler » une gamme de niveaux réimaginés en LEGO du jeu original. Cela inclut le Château de Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla ainsi que les Laves fatales. Il y a aussi 10 minifigures pour vous immerger dans l’expérience de jeu nostalgique.

Cet ensemble est disponible au prix de 199,99€.

5. LEGO Super Mario Le puissant Bowser — 71411

Lego Ensemble LEGO Super Mario Le puissant Bowser exposé

L’ensemble LEGO Super Mario Le puissant Bowser aura fière allure une fois exposé, la construction complète mesurant plus de 32 cm de haut, 41 cm de large et 28 cm de profondeur, présentoir inclus, mais aussi en raison de ses détails de conception précis.

Aussi, la bouche du Puissant Bowser de 2807 pièces peut s’ouvrir et se fermer. Cependant, si vous pensiez que cet ensemble était conçu uniquement pour l’exposition, vous vous tromperiez. Cet ensemble LEGO inspiré par Super Mario est en effet équipé d’un lanceur de boules de feu et peut être combiné avec plusieurs ensembles de démarrage LEGO Super Mario.

Cet ensemble est disponible au prix de 269,99€.

En fin de compte, si votre cœur bat pour les jeux vidéo et l’univers du gaming, chaque ensemble LEGO de cette sélection éveillera en vous une joie indéniable. Ils se distinguent comme étant la crème de la crème des ensembles LEGO dédiés au jeu vidéo, offrant non seulement une expérience de construction profondément immersive, mais aussi, dans vos moments de détente, une expérience ludique des plus enrichissantes. Ils sauront donc sans aucun doute éveiller votre imagination et vous transporter vers l’époque dorée du jeu vidéo.

