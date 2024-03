Les meilleurs sets LEGO Star Wars pour les adultes fans de la saga

Il existe une multitude d’ensembles spectaculaires dans la collection Star Wars de LEGO. Cependant, lequel est le meilleur ? Nous avons regroupé les meilleurs sets LEGO Star Wars pour les adultes d’une galaxie lointaine, très lointaine.

La collection LEGO Star Wars comprend une myriade de sets magnifiques. Il y en a pour les fans de Star Wars les plus jeunes, mais bien sûr, les plus spectaculaires d’entre eux ont été conçus pour les amateurs adultes.

Alors, quels sont les meilleurs ensembles LEGO Star Wars pour les fans âgés de 18 ans et plus ? Eh bien, nous avons regroupé chacun d’entre eux rien que pour vous.

Mais d’abord, qu’est-ce qui fait d’un set LEGO Star Wars le meilleur ensemble LEGO Star Wars pour adultes ? Eh bien, il y a quelques aspects à considérer, à commencer par le design global du modèle une fois construit. Il doit être richement détaillé et rappeler le modèle original.

De plus, l’ensemble doit fournir une expérience de construction immersive et, surtout, gratifiante. Il doit susciter un sentiment d’accomplissement une fois terminé et exposé aux yeux de tous.

Mais qu’en est-il de l’expérience de jeu ? Eh bien, bien sûr, cela doit être pris en considération. Cependant, les adultes sont occupés et exposeront très probablement (et surtout) l’ensemble dans leur maison ou bureau. Ainsi, pour être l’un des meilleurs ensembles LEGO Star Wars pour adultes, le kit doit mériter le statut de pièce maîtresse. C’est là l’atout majeur de chaque kit que nous allons vous présenter.

1. LEGO Star Wars AT-AT — 75313

Lego Ensemble LEGO Star Wars AT-AT exposé

Composé de plus de briques (6785, pour être précis) que tout autre kit LEGO Star Wars de cette liste et présentant une multitude d’éléments authentiques, le LEGO Star Wars AT-AT (75313) est un excellent ensemble pour les collectionneurs. En effet, il fait partie de la série Ultimate Collector de LEGO Star Wars. Qui plus est, c’est l’un des ensembles LEGO comprenant le plus de briques.

Mesurant plus de 62 cm de haut, 69 cm de long et 24 cm de large , cet ensemble peut accueillir une armée impériale de 40 figurines. Vous devrez toutefois en trouver 31 autres pour vous joindre à l’aventure, car cet ensemble inclut seulement 9 figurines. Mais c’est plus que suffisant pour revivre la Bataille de Hoth.

Sont présents le Général Veers, un commandant Snowtrooper, 4 Snowtroopers et 2 pilotes d’AT-AT. Mais qui s’opposera à l’armée ? Luke Skywalker, bien sûr, lui aussi inclus dans l’ensemble, avec un crochet pour attacher sa corde.

Le set est extrêmement détaillé, à l’extérieur comme à l’intérieur. Il y a des trappes ouvrantes, des canons avec mouvement de recul réaliste, des canons rotatifs et même une trappe pour le largage de bombes. De plus, l’ensemble est livré avec un duo de motos speeder et un blaster répétitif lourd E-Web.

Qui plus est, avec sa tête et ses jambes ajustables, vous pouvez poser le LEGO Star Wars AT-AT selon vos désirs. Ainsi, il fera sans aucun doute un magnifique élément central, qu’il soit exposé chez vous ou au bureau.

Cet ensemble est cependant coûteux. En fait, c’est l’un des ensembles LEGO les plus chers actuellement disponibles. Il vous en coûtera pas moins de 849,99€.

2. LEGO Star Wars Razor Crest — 75331

Lego Ensemble LEGO Star Wars Razor Crest exposé

Bien que le Razor Crest original de la galaxie lointaine, très lointaine, ait été détruit pendant la Bataille de Tython, avec ce kit LEGO Star Wars, vous pouvez le restaurer à sa gloire d’antan en format brique. Et il a fière allure.

Le Razor Crest de LEGO (75331), composé de 6187 pièces, est une pièce d’exposition spectaculaire, surtout à côté de vos autres ensembles de la série Collector LEGO Star Wars. Une fois complété, le vaisseau construit en briques mesure plus de 24 cm de haut, 72 cm de long et 50 cm de large.

L’ensemble présente un extérieur et un intérieur minutieusement conçus. Il y a un duo de trappes latérales et un compartiment de chargement (accessible via une trappe arrière hydraulique). De plus, les moteurs peuvent être retirés (pour un peu de maintenance, probablement). Une capsule de sauvetage détachable est également présente.

Cinq personnages sont inclus pour que vous puissiez créer de nouveaux moments du Razor Crest (il a été détruit, après tout). Il y a des figurines du Mandalorian, du Mythrol et de Kuiil. Il y a aussi une figurine de Grogu et une figurine de Blurgg à construire.

Pour vous offrir cet ensemble, il vous faudra dépenser 599,99€.

3. LEGO Star Wars Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République – 75367

LEGO Ensemble LEGO Star Wars Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République exposé

Il ne fait aucun doute que cet ensemble LEGO Star Wars (75367) de la série Ultimate Collector doit être inclus dans cette liste. C’est un must-have pour les fans de Star Wars âgés de 18 ans et plus. Ce set comprend 5374 briques, chacune s’assemblant pour créer une pièce maîtresse impressionnante. Il a l’air spectaculaire, n’est-ce pas ?

Vous devrez cependant faire de la place sur votre étagère. Ce vaisseau spatial construit en briques mesure plus de 32 cm de haut, 109 cm de long et 54 cm de large.

Cependant, parmi les meilleurs ensembles LEGO Star Wars pour adultes, ce set est rempli d’un éventail de détails de conception authentiques. Un intérieur minutieusement élaboré aurait été apprécié, cependant.

Un duo de minifigurines est inclus. Il y a le leader des Clone Wars, le Capitaine Rex, et l’Amiral Yularen.

Cet ensemble LEGO Star Wars est disponible au prix de 649,99€.

4. LEGO Star Wars Le Chasseur X-Wing — 75355

Lego Ensemble LEGO Star Wars Le Chasseur X-Wing exposé

Un autre kit dans la série LEGO Star Wars Ultimate Collector, le LEGO Star Wars Le Chasseur X-Wing (75355) est encore un autre ensemble que vous voudriez envisager d’ajouter à votre collection de souvenirs Star Wars. De plus, mesurant plus de 27 cm de haut, 55 cm de long et 44 cm de large, ce vaisseau spatial construit en briques n’est pas si grand. Ainsi, vous n’avez pas à vous débarrasser des photos de famille encadrées sur votre étagère.

Composé de 1953 pièces, cet ensemble LEGO inspiré de Star Wars propose plusieurs fonctions soignées. Par exemple, les ailes peuvent être ajustées via le tour d’un cadran.

L’ensemble comprend également une minifigure spécialement conçue de Luke Skywalker, qui est habillé dans son uniforme de pilote rebelle. Une figure LEGO du fidèle droïde de Luke, R2-D2, est également présente.

Cet ensemble est disponible au prix de 239,99€.

5. LEGO Star Wars R2-D2 — 75308

Lego Ensemble LEGO STAR WARS R2-D2 exposé

Plongez dans l’univers LEGO Star Wars avec ce set exceptionnel R2-D2 (75308), une nouveauté qui ravira les fans de la saga et les constructeurs LEGO expérimentés. Ce modèle de qualité premium, qui s’inscrit dans une série de sets de collection conçus spécialement pour les adultes, représente un magnifique cadeau à se faire ou à offrir. Doté de caractéristiques réalistes comme un pied central rétractable, une tête pivotante, des trappes actionnables avec un périscope ajustable et même un sabre laser caché, il promet une immersion totale dans le détail et la créativité.

En plus de son incroyable fidélité au personnage emblématique de Star Wars, ce set inclut un présentoir avec une plaque descriptive, un petit droïde R2-D2 LEGO à l’échelle et une brique commémorative du 50ᵉ anniversaire de Lucasfilm, rendant ce modèle encore plus spécial. Avec ses 2 315 pièces, il offre une expérience de construction stimulante qui culmine en une pièce de décoration impressionnante mesurant plus de 31 cm de haut, idéale pour embellir n’importe quel espace de vie ou de travail.

Ce magnifique R2-D2 est disponible pour 239,99€.

Pour ne rien manquer des nouveautés LEGO et pour découvrir tous nos guides, consultez la rubrique LEGO de notre site.

