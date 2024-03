Nouveaux sets LEGO d’avril 2024 : D&D, Batman, Marvel…

Nous avons regroupé tous les nouveaux sets LEGO prévus pour le mois d’avril 2024, accompagnés d’une description de ce que chaque ensemble a à offrir.

LEGO continue d’impressionner et d’innover, dévoilant et lançant de nouveaux sets sans relâche. Voici une compilation de chaque nouveau kit LEGO prévu pour avril 2024, accompagnée d’une description de ce que vous pouvez attendre de chacun, ainsi que de leur prix.

De plus, il y a des sets pour presque toutes les tranches d’âge, allant de kits ludiques destinés aux enfants de six ans et plus, jusqu’à des ensembles élaborés avec complexité pour les bâtisseurs LEGO aguerris de 18 ans et plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez sans plus tarder ce qui vous attend pour le mois d’avril 2024 sur la boutique LEGO.

LEGO Batman : La série animée Gotham City — 76271

Lego Ensemble LEGO Batman : La série animée Gotham City exposé au mur

Célébrant 85 ans de Batman, cette création artistique de Gotham City LEGO, composée de 4210 pièces, est indispensable pour les fans de Batman âgés de 18 ans et plus. Ce kit offrira aux adultes une expérience de construction immersive et enrichissante, tout en cultivant leur appréciation pour l’art et, naturellement, l’univers des comics DC. De plus, il fera une pièce maîtresse spectaculaire, parfaite à exposer sur une étagère ou à accrocher au mur.

Le modèle terminé mesure plus de 41 cm de haut et 76 cm de large. Cependant, avec sa profondeur de 6 cm, le set a été conçu pour créer un effet tridimensionnel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le skyline de Gotham City construit en briques présente des bâtiments emblématiques tels que le tribunal de Gotham City, l’asile d’Arkham,…. Le Bat-Signal est également présent. De plus, il y a une Batwing et une Batmobile, chacune pouvant être détachée de cette pièce d’art inspirée de DC. Des minifigurines de Batman, Catwoman, le Joker et Harley Quinn sont également incluses.

Ce set sera lancé le 4 avril 2024. Cependant, les Insiders LEGO pourront s’en emparer dès le 1ᵉʳ avril 2024. Ce set, exclusif à la Boutique LEGO, sera vendu au prix de 299,99€.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

LEGO Ideas Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon — 21348

Lego Ensemble LEGO Ideas Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge exposé

Assembler les 3745 pièces de cet ensemble LEGO vous transportera sûrement dans les royaumes de Dungeons & Dragons. L’expérience de construction sera non seulement gratifiante, mais, pour les fans acharnés de D&D, nostalgique. De plus, avec ses détails minituieux et ses nombreux éléments de design soignés, le set aura fière allure une fois exposé.

Le kit présente une taverne construite en briques, avec un toit amovible pour vous offrir un aperçu de l’intérieur, une tour et un donjon. Il y a aussi une figurine du célèbre dragon rouge. Le modèle terminé mesure plus de 48 cm de haut, 37 cm de large et 30 cm de profondeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des minifigurines d’une mage elfe, d’un clerc nain, d’une guerrière gnome, d’une fripouille orque et du drakéide Alax Jadécailles, ainsi que des monstres sont incluses, le tout accompagné d’accessoires.

Exclusif à la Boutique LEGO, ce set LEGO Ideas sera lancé le 4 avril 2024. Cependant, les Insiders LEGO peuvent le commander dès le 1ᵉʳ avril 2024. Il sera vendu au prix de 359,99€.

LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica orange — 42196

LEGO Ensemble LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica orange exposé

Une version vert citron de ce LEGO Technic Lamborghini existe déjà. Cependant, la réplique orange de la marque du Taureau Rageur, la Huracán Tecnica, va rejoindre la famille des LEGO Technic.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout comme le modèle existant, cette variante, conçue pour les enfants âgés de neuf ans et plus, comprend 806 pièces, chacune s’emboîtant pour créer une reproduction précise de la supercar V10 de Lamborghini.

Le kit inclut un moteur V10 réimaginé par LEGO, une fonctionnalité de direction et des portes ouvrantes. Le modèle complet mesure plus de 8 cm de haut, 28 cm de long et 12 cm de large.

La version orange du LEGO Lamborghini Huracán Tecnica sera lancée le 1ᵉʳ avril 2024. Le set sera vendu au prix de 52,99€.

LEGO City Le laboratoire scientifique de l’espace — 60439

LEGO Ensemble LEGO City Le laboratoire scientifique de l’espace exposé

Comprenant 560 pièces, le LEGO City Le laboratoire scientifique de l’espace offrira certainement aux amateurs d’espace âgés de six ans et plus une expérience de construction agréable et un moment de jeu qui stimulera leur imagination.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le set présente un laboratoire à dôme, qui peut être ouvert pour révéler des salles, incluant une salle de contrôle, des postes de travail et une salle de repos pour le duo de minifigurines de l’équipage spatial inclus avec ce set. Une figurine d’alien est également présente.

Le set complet mesure plus de 13 cm de haut, 21 cm de large et 15 cm de profondeur. De plus, grâce aux deux sas, vous pouvez connecter d’autres sets de jeu LEGO à ce modèle.

Vous pourrez ajouter ce set à votre collection LEGO City à partir du 1ᵉʳ avril 2024. Le set sera vendu au prix de 39,99€.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

LEGO Friends Le rover de recherche spatiale — 42602

LEGO Ensemble LEGO Friends Le rover de recherche spatiale exposé

Les jeunes aspirants explorateurs de l’espace âgés de huit ans et plus adoreront l’expérience de construction et de jeu amusante offerte par ce set de 514 pièces. Le kit comprend un rover construit en briques, avec un espace de vie pour les figurines d’astronautes Olivia, William et leur chien de l’espace. Un couple de personnages aliens est également présent.

Une fois terminé, le rover réimaginé par LEGO mesure plus de 12 cm de haut, 17 cm de long et 12 cm de large. Grâce au sas du set, vous pouvez également le connecter à d’autres sets LEGO sur le thème de l’espace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce set LEGO Friends sera lancé le 1er avril 2024. Il sera vendu au prix de 49,99€.

LEGO Marvel Figurine du Bouffon Vert à construire — 76284

LEGO Ensemble LEGO Marvel Figurine du Bouffon Vert à construire exposé

La figurine du Bouffon Vert à construire LEGO place l’action entre les mains des fans de Marvel âgés de huit ans et plus. Avec ses détails précis, ce set de 471 pièces occupera les enfants pendant des heures alors qu’ils s’immergent dans l’univers Marvel.

En plus du Bouffon vert construit en briques et mesurant plus de 24 cm de haut, le set comprend le célèbre planeur de ce personnage. Il est aussi équipé de 2 bombes citrouilles qu’il peut tenir dans les mains ou ranger dans le compartiment arrière du planeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Bouffon Vert de LEGO sera lancé le 1ᵉʳ avril 2024. Le set sera vendu au prix de 37,99€.

LEGO Marvel Figurine d’Iron Spider-Man à construire — 76298

LEGO Ensemble LEGO Marvel Figurine d’Iron Spider-Man à construire exposé

En plus de plusieurs nouveaux sets LEGO BrickHeadz, LEGO a imaginé un modèle Iron Spider-Man. Cependant, pour les fans de Marvel âgés de huit ans et plus cherchant à s’immerger véritablement dans l’expérience de jeu, LEGO va bientôt lancer une figurine Iron Spider-Man.

Composée de 303 pièces, cette figurine LEGO Marvel de plus de 27 cm de haut dispose d’épaules, de bras, de hanches et de jambes articulés, ce qui la rend idéale pour être exposé. De plus, puisqu’elle revêt l’armure Iron Spider-Man, elle est équipée d’un quatre bras supplémentaires articulés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La figurine articulée LEGO Marvel Iron Spider-Man sera lancée le 1ᵉʳ avril 2024. Elle sera vendue au prix de 34,99€.