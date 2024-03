Faites de grandes économies avec les Offres de Pâques LEGO : Marvel, Harry Potter, Icons…

Les promos de Pâques de LEGO vont vous permettre de réaliser d’importantes économies sur une myriade d’ensembles, allant de LEGO Harry Potter à LEGO Marvel, et bien plus encore. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Les promos de Pâques de LEGO sont lancées et, avec elles, LEGO propose des réductions allant jusqu’à 30% sur une myriade d’ensembles. Pour n’en nommer que quelques-uns, il y a des offres sur les ensembles LEGO Disney, Super Mario, Harry Potter, et plus encore.

Cependant, ce ne sont pas seulement une gamme d’ensembles LEGO qui ont bénéficié de réductions de prix. Plusieurs autres produits LEGO ont également été remisés.

Cela inclut la gamme toujours populaire. On retrouve plusieurs types de Fleurs, des ensembles Batman et Ninjago pour ravir les petits comme les grands.

Alors, n’attendez plus ! Les Offres de Pâques sont disponibles du 12 mars au 21 mars 2024.

LEGO propose jusqu’à 30% de réductions avec les Offres de Pâques

Parmi les meilleures offres proposées lors des promos de Pâques de LEGO, on retrouve des sets mythiques Marvel, Harry Potter et Icons. Venez les découvrir.

LEGO Marvel Le Bouclier de Captain America — 76262

Lego Ensemble LEGO Marvel Le Bouclier de Captain America exposé

Le LEGO bouclier de Captain America (76262), avec ses 3 128 pièces et un diamètre de plus de 47 cm, est un modèle à construire destiné à l’exposition, symbolisant la lutte du bien contre le mal.

Reposant sur un support avec plaque descriptive, il est accompagné d’une minifigurine de Captain America, armée de son bouclier et du marteau Mjölnir. Offrant une expérience de montage immersive, ce set représente un défi captivant pour les amateurs de l’univers Marvel. Un cadeau parfait pour adultes de plus de 18 ans, fans de LEGO et modélistes, mêlant passion de construction et admiration pour les héros iconiques.

Cet ensemble est disponible au prix 146,99€ au lieu de 209,99€ (soit -30%) pendant les Offres de Pâques.

LEGO Transformers Optimus Prime — 10302

Lego Ensemble LEGO Optimus Prime exposé

Plongez dans l’univers des Transformers avec ce set LEGO pour adultes de 18 ans et plus, une réplique immersive d’Optimus Prime (10302). Cet ensemble unique permet de recréer avec précision l’iconique leader des Autobots, offrant la possibilité de transformer le modèle entre ses deux formes emblématiques : robot et camion.

Équipé d’accessoires fidèles à la saga, tels qu’un canon à ions, la matrice de commandement, une hache Energon, un cube Energon et un jetpack, ce modèle est un hommage vibrant aux Transformers. Avec 19 points d’articulation et une plaque d’exposition, il s’agit d’un projet de construction captivant et une pièce d’exposition fière pour tout fan de Transformers, mesurant plus de 35 cm en mode robot.

Pendant les Offres de Pâques, cet ensemble est disponible au prix de 125,99€ au lieu de 179,99€, soit 30% de réduction.

LEGO Harry Potter La Chambre des Secrets de Poudlard — 76389

Lego Ensemble LEGO Harry Potter La Chambre des Secrets de Poudlard exposé

Découvrez le set modulaire LEGO Harry Potter La Chambre des Secrets de Poudlard (76389), une création envoûtante pour les admirateurs de l’univers magique de Harry Potter. Avec 10 figurines, dont Harry Potter, Ginny Weasley, et Albus Dumbledore, ce set offre aux enfants une multitude d’opportunités pour recréer leurs moments préférés des films ou imaginer de nouvelles aventures.

Conçu pour les constructeurs de 9 ans et plus, ce système modulaire permet l’assemblage des multiples salles de Poudlard, s’étendant sur plus de 40 cm de hauteur et de largeur. La figurine de Nick Quasi-Sans-Tête brille dans le noir, et le set inclut un Basilic articulé, une figurine dorée exclusive de Voldemort pour célébrer 20 ans de LEGO Harry Potter™, ainsi que 6 cartes de sorciers à collectionner.

Pour Pâques, cet ensemble est disponible à -30%, soit 119,99€ au lieu de 149,99€.

Au final, chaque ensemble LEGO de cette liste, et en promo pour les offres de Pâques, constituera un excellent cadeau, que ce soit pour vous-même ou pour un autre fan de LEGO dans votre vie. Ainsi, pour fêter Pâques cette année, vous n’avez pas à partir à la chasse aux œufs en chocolat seulement.

En effet, vous pouvez transformer l’expérience en cachant un ensemble LEGO en promo dans votre jardin. Effet garanti. C’est une surprise qui mettra un sourire sur votre visage et celui de vos proches.