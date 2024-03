Les meilleurs sets LEGO Disney 2024 : Stitch, La Petite Sirène, Là-haut…

Explorez les histoires, personnages et châteaux Disney adorés à travers des sets de construction et des modèles en briques LEGO à exposer.

Les fans de LEGO et Disney s’unissent pour profiter de la magie de la construction avec des modèles exceptionnels. Tandis que le fabricant de jouets collabore avec le géant du divertissement sur divers thèmes, certains ensembles inspirés de Disney captivent les créateurs de tous âges.

Des châteaux et des trains construits en briques aux collections de personnages, les fans peuvent recréer l’ambiance Disney qu’ils adorent. Dans ce guide, vous allez découvrir les meilleurs ensembles LEGO Disney, allant de personnages emblématiques à des châteaux féériques.

1. LEGO Disney Le Château Disney — 43222

LEGO Ensemble LEGO Disney Le Château Disney exposé

Découvrez le Château Disney (43222), un hommage de 4837 briques aux princesses Disney. Inspiré par des films emblématiques et par le château de Disney World, ce set regorge de détails nostalgiques et inclut une capsule temporelle célébrant 100 ans de Disney. Parmi ses merveilles, une piste de danse rotative et une cheminée qui révèle le fuseau de la Belle au bois dormant. Ce set inclut 8 minifigurines de personnages. Un véritable trésor pour les passionnés de Disney.

Cet ensemble qui mesure plus de 80 cm de haut, 59 cm de large et 33 cm de profondeur, est disponible au prix de 399,99€.

2. LEGO Disney Stitch — 43249

Lego Ensemble LEGO Disney Stitch exposé

Avec ses 730 pièces, le set Stitch (43249) ravira les enfants et les fans de Lilo & Stitch dès 9 ans. Ce modèle à construire, idéal pour jouer et décorer, capture à merveille l’espiègle extraterrestre vêtu de sa chemise hawaïenne. Articulé, Stitch peut bouger tête et oreilles et saisir un cornet de glace. Il est accompagné d’une fleur amovible, ajoutant une touche de charme.

Mesurant plus de 20 cm de haut, il est disponible au prix de 64,99€.

3. LEGO Disney Le coquillage royal de La Petite Sirène — 43225

Lego Ensemble LEGO Disney Le coquillage royal de La Petite Sirène exposé

Célébrez La Petite Sirène de Disney avec le coquillage royal (43225), un set majestueux de 1808 pièces inspiré du film. Il dévoile trois lieux iconiques : le trône-rocher de Triton, la cachette d’Ariel et la grotte d’Ursula. Le tout encapsulé dans un coquillage unique pour une exposition élégante. Aussi, il inclut 5 personnages célèbres du nouveau film La Petite Sirène.

Mesurant plus de 32 cm de haut, 31 cm de large et 20 cm de profondeur, cet ensemble est disponible au prix de 159,99€.

4. LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains — 43242

Lego Ensemble LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains

Immergez-vous dans la magie avec la Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains (43242), un set de 2228 pièces pour adultes. Ce modèle collector recrée la chaumière iconique avec des espaces pour dormir, manger, jouer de la musique, et une cuisine éclairée par une brique lumineuse (piles fournies). Le toit s’ouvre pour révéler l’intérieur. Inclut un puits à souhaits, un décor forestier avec cercueil de verre, 10 figurines des personnages emblématiques et 6 animaux.

Mesurant plus de 20 cm de haut, 35 cm de large et 20 cm de profondeur, ce set exclusif à la boutique LEGO est disponible au prix de 219,99€.

5. LEGO Disney La maison de « Là-haut » — 43217

Lego Ensemble La maison de « Là-haut » exposé

Embarquez pour une épopée avec le set La maison de « Là-haut » (43217), fort de ses 598 pièces. Destiné aux fans Disney de 9 ans et plus, il recrée une partie emblématique de la maison, avec cheminée et ballons colorés. Inclut 2 minifigurines, un chien LEGO, un sac d’explorateur et un livre d’aventures.

Mesurant plus de 27 cm de haut, 15 cm de large et 11 cm de profondeur, cet ensemble est disponible au prix de 54,99€.

En conclusion, les sets LEGO Disney offrent une évasion magique dans les univers enchantés de nos personnages et châteaux favoris. Avec une attention méticuleuse aux détails et une richesse de pièces, ces collections invitent petits et grands à revivre les contes emblématiques. Que ce soit pour jouer, collectionner ou exposer, ces sets promettent des heures de créativité et de nostalgie pour tous les amateurs de Disney.

