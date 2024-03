LEGO Disney : La Chaumière de Blanche-Neige et des 7 Nains est enfin disponible

Découvrez le dernier ensemble LEGO Disney, la Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains. Un voyage magique vous attend avec cette création époustouflante qui ravira les fans de tous âges. Plongez dans le détail de cet ensemble enchanteur et préparez-vous à être émerveillé.

Entrez dans le monde féerique de Disney avec le tout dernier ensemble LEGO, la Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains (43242). Cet ensemble promet de capturer l’essence et la magie du conte classique qui a charmé des générations entières. Avec détails et minutie, LEGO offre aux constructeurs une occasion unique de recréer la maison emblématique où Blanche-Neige trouve refuge. Préparez-vous à explorer chaque coin et recoin de cette merveilleuse réalisation. En effet, elle regorge de surprises et de références au film original.

La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains n’est pas seulement un hommage à l’univers Disney ; c’est aussi une prouesse de design LEGO. Les fans et les collectionneurs seront donc ravis de découvrir les multiples fonctionnalités interactives qui donnent vie à cette scène emblématique. Que vous soyez un jeune fan à la découverte de la magie Disney ou un adulte nostalgique du charme intemporel de Blanche-Neige, cet ensemble est pour vous. Embarquez dans une aventure de construction qui vous rappellera pourquoi ce conte reste l’un des joyaux de l’univers Disney.

Alors, venez découvrir tous les secrets de l’ensemble LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains. Et n’oubliez pas, il s’agit d’une exclusivité de la Boutique LEGO.

LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains — 43242

Lego Ensemble LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains exposé

Découvrez le charme intemporel de la magie Disney avec ce set LEGO conçu pour les grands enfants de plus de 18 ans. Plongez dans l’univers enchanté de Blanche-Neige et des Sept Nains grâce à ce modèle collector hautement détaillé.

En effet, ce modèle inclut une chaumière qui s’ouvre, révélant un intérieur minutieusement conçu. Elle est complétée par un toit amovible ainsi qu’une brique lumineuse pour la cheminée. De quoi illuminer vos soirées de magie Disney.

Lego Minifigurines de Blanche-Neige et la Sorcière de l’ensemble LEGO Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains

Les amateurs du film classique seront enchantés par la présence de personnages emblématiques. En effet, on retrouve : Blanche-Neige, la Méchante Reine, le Prince charmant, ainsi que les inoubliables 7 nains. Timide, Prof, Simplet, Grincheux, Joyeux, Dormeur et Atchoum, aucun ne manque à l’appel. Ces minifigurines seront accompagnées de 6 adorables figurines d’animaux LEGO Disney.

Mesurant ainsi plus de 20 cm de haut, 35 cm de large et 20 cm de profondeur, cet ensemble est composé de 2 229 pièces. Elle promet des heures de construction gratifiante et un résultat à la hauteur de vos attentes de collectionneur. Embarquez donc dans une aventure de construction unique et laissez la magie de Disney entrer chez vous avec ce set exceptionnel LEGO.

Cet ensemble est donc désormais disponible au prix de 219,99€.