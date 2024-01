Nouveaux ensembles LEGO BrickHeadz 2024 : Spider-Man, Marvel et plus encore

LEGO a dévoilé un quatuor de nouveaux sets LEGO BrickHeadz. Voici ce que vous devez savoir sur ces nouveautés, y compris leur prix.

Vous êtes déçu des ensembles LEGO BrickHeadz qui ont pris leur retraite en 2023 ? Eh bien, ne le soyez pas. LEGO a révélé un quatuor de kits LEGO BrickHeadz flambant neufs.

De plus, chacun de ces kits constituera un excellent cadeau pour les amateurs de LEGO BrickHeadz dans votre vie. Ils constituent également des pièces d’exposition tape à l’œil, en particulier lorsqu’ils sont placés aux côtés d’autres ensembles LEGO BrickHeadz.

Il est donc préférable de programmer un rappel pour la sortie de ces ensembles. Mais pour quand exactement ? Eh bien, ces ensembles sortiront officiellement le 1er février 2024.

Voici les points forts de chaque ensemble, dont leur composition et leur prix.

1. LEGO BrickHeadz Iron Spider-Man — 40670

Lego LEGO BrickHeadz Iron Spider-Man — 40670

Cet ensemble LEGO BrickHeadz est indispensable pour les fans de Marvel âgés de 10 ans et plus. Bien qu’il ne comprenne que 91 pièces, le kit Iron Spider-Man réimaginé par LEGO est indéniablement cool. Pourquoi, vous demandez-vous ? Eh bien, il dispose de bras d’araignée mécaniques mobiles.

L’Iron Spider-Man construit en briques mesure plus de 8 cm de haut. Il aura fière allure dans toute collection LEGO BrickHeadz, en particulier aux côtés de ceux inspirés de Marvel.

L’ensemble LEGO BrickHeads Iron Spider-Man sera vendu 9,99€.

2. LEGO BrickHeadz Sonic the Hedgehog : Knuckles et Shadow — 40672

Lego LEGO BrickHeadz Sonic the Hedgehog : Knuckles et Shadow — 40672

Composé de 298 pièces, l’ensemble LEGO BrickHeadz Sonic the Hedgehog : Knuckles et Shadow se vante d’avoir le plus de briques de tous les ensembles LEGO BrickHeadz récemment annoncés. Bien sûr, cela est dû au fait que cet ensemble présente deux personnages.

Cela en fait également un excellent set à partager avec l’autre fan de Sonic the Hedgehog dans votre vie (tant que vous avez tous les deux 10 ans et plus, bien sûr). Alors, quels modèles sont inclus ? Knuckles et Shadow.

Les deux modèles incluent des détails authentiques. Knuckles, par exemple, dispose de poings à pointes, tandis que Shadow a des limiteurs en forme d’anneaux. Les modèles construits en briques de Knuckles et Shadow mesurent plus de 8 centimètres de haut.

L’ensemble LEGO BrickHeadz Sonic the Hedgehog : Knuckles et Shadow sera vendu 19,99€.

3. LEGO BrickHeadz Groot en Pot — 40671

Lego LEGO BrickHeadz Groot en Pot — 40671

Fan de la Collection Botanique de LEGO et des Gardiens de la Galaxie de Marvel ? Pourquoi ne pas ajouter quelque chose de différent, comme un petit alien semblable à un arbre, à vos fleurs et plantes réimaginées par LEGO ?

Oui, LEGO va bientôt sortir un kit LEGO BrickHeadz inspiré de Bébé Groot. De plus, le Bébé Groot construit en briques est planté dans un pot. Il constituera sans aucun doute un ajout espiègle à votre collection de LEGO Tiny Plants.

Le LEGO BrickHeadz Groot en Pot est conçu pour les fans de Marvel âgés de 10 ans et plus.

Mesurant plus de 9 cm de haut, le kit comprend 113 pièces.

L’ensemble LEGO BrickHeads Groot en Pot sera vendu 9,99€.

4. LEGO BrickHeadz Stitch — 40674

LEGO LEGO BrickHeadz Stitch — 40674

« Ohana veut dire la famille, la famille veut dire que personne ne doit être abandonné, ni oublié ». Voilà, un nouveau membre va bientôt rejoindre la famille BrickHeadz. Dites aloha au LEGO BrickHeadz Stitch.

Conçu pour les constructeurs LEGO âgés de 10 ans et plus, la version construite en briques de Stitch comprend 152 pièces. Une plaque de base est également incluse. Ainsi, une fois la construction terminée, vous pouvez exposer cet ensemble de figurines LEGO de plus de 9 cm de haut dans votre collection LEGO BrickHeadz ou LEGO Disney.

Le Stitch réimaginé par LEGO sera vendu 9,99€.

La collection BrickHeadz de LEGO est devenue extrêmement populaire parmi les constructeurs et collectionneurs LEGO. Il y en a pour tout le monde, avec des ensembles pour tous les âges.

De plus, certains kits s’inspirent de personnages du monde magique de Harry Potter, de Star Wars, de l’univers Marvel et de Disney. La liste est longue.