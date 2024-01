Les meilleurs ensembles LEGO Icons pour amateurs de voitures classiques adultes

Amateur de voitures et de LEGO ? Voici les meilleurs ensembles LEGO Icons inspirés des voitures classiques pour adultes de 18 ans et plus.

La collection Icons de LEGO comprend une gamme de voitures classiques réimaginées en LEGO. Cependant, seules quelques-unes peuvent être considérées comme les meilleures. Ainsi, si vous êtes passionné de voitures, les ensembles LEGO Icons suivants inspirés de voitures anciennes sont pour vous (si vous avez plus de 18 ans, bien sûr).

Alors, quels sont les prérequis pour qu’un véhicule ancien réimaginé en LEGO figure dans la liste des meilleures voitures classiques LEGO Icons ? Eh bien, le kit doit offrir une expérience de construction immersive qui occupera les passionnés de voitures pendant des heures.

Mais ce n’est pas tout. Comme nous le savons tous, les adultes sont occupés avec des trucs d’adultes. Ainsi, bien que chaque kit doive avant tout offrir du plaisir (et les modèles listés ici le feront sans aucun doute), l’esthétique de l’ensemble est tout aussi importante.

En effet, une fois toutes les briques assemblées, le modèle terminé doit avoir fière allure une fois exposé, que ce soit dans votre maison ou votre bureau. Bien sûr, il peut toujours être la pièce maîtresse sur une étagère dans votre garage, aux côtés de votre collection de voitures classiques réimaginées en LEGO (peut-être de la gamme LEGO Speed Champions).

LEGO Icons Porsche 911 — 10295

LEGO Porsche 911 réimaginée en LEGO

Introduite en 1964, la Porsche 911 est l’une des voitures de sport les plus emblématiques à avoir jamais foulé la route. Cependant, sur les huit générations produites, il y en a une qui est au sommet de l’échelle des 911. Il s’agit de la 911 Turbo de génération 930, la première Porsche 911 turbocompressée.

Le modèle original est sans aucun doute un objet de collection. Mais la réplique LEGO de la voiture de sport qui promettait le nirvana automobile pur (et des frayeurs, d’ailleurs ; elle était appelée la « Faucheuse ») l’est aussi.

Cependant, avec cet ensemble, vous avez le choix entre deux modèles Porsche 911. Oui, il y a la Turbo, mais si vous préférez une conduite à ciel ouvert, il y a la Targa. C’est cool.

Les deux modèles présentent des détails authentiques rappelant les 911 Turbo et Targa qui les ont inspirés. Habillés de blanc, les deux modèles sont équipés d’un moteur à six cylindres et disposent d’une direction fonctionnelle. Les roues emblématiques Fuchs sont également présentes.

Cependant, il y a quelques détails de conception distincts. La Turbo arbore l’emblématique aileron arrière en forme de queue de baleine et des ailes arrière prononcées. La Targa présente une apparence plus épurée, une barre Targa emblématique et, bien sûr, un toit amovible. Une fonctionnalité soignée, le dernier se range dans le capot du modèle.

L’ensemble comprend 1458 pièces. Il mesure 10 centimètres de haut, 16 centimètres de large et 35 centimètres de long.

LEGO Icons Chevrolet Camaro Z28 — 10304

LEGO LEGO Icons Chevrolet Camaro Z28

La Chevrolet Camaro Z28 est un classique américain. Elle est emblématique.

Cette réplique LEGO de l’une des voitures les plus renommées d’Amérique est superbe. La Camaro Z28 construite en briques présente des éléments authentiques, comme des phares classiques ou escamotables, des bandes de course personnalisables et un V8 rugissant. Pour ce dernier, vous devrez cependant utiliser votre imagination.

En outre, les portes, le capot et le coffre de cette voiture classique réimaginée en LEGO peuvent être ouverts pour révéler les détails intérieurs. L’habitacle est fini dans une teinte rouge foncé pour contraster avec le noir de l’extérieur.

Le kit détaillé comprend 1456 briques. Il mesure 10 centimètres haut, 14 centimètres de large et 36 centimètres de long.

LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90 — 10317

LEGO LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90

Le nom Defender est l’un des plus renommés en matière de 4×4. Le Land Rover Defender classique est sans aucun doute une icône. Il n’est donc pas surprenant que la collection LEGO Icons propose une version construite en briques du 4×4 authentique britannique.

Malheureusement, si vous voulez vous mettre derrière le volant à jante fine et de grand diamètre de l’original, vous devrez regarder sur le marché de l’occasion (et c’est si vous en trouvez un qui est encore en très bon état). En effet, Land Rover a remplacé le Defender authentique par une version toute neuve et pleine de technologie.

Cependant, pour les fanatiques, il n’est pas question de remplacer l’original.

Heureusement, LEGO a une solution pour les amoureux de Land Rover désireux d’explorer les routes moins fréquentées du 4×4 original. Voici le LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90.

Composé de 2336 briques, le Defender 90 classique réimaginé en LEGO contient le plus grand nombre de briques de tous les répliques de cette liste. Compte tenu de cela, cet ensemble est sûr d’offrir une expérience de construction immersive.

Restant fidèle à l’original, la réplique LEGO Icons est dotée d’une myriade de détails authentiques de la version 1984 dont elle s’inspire. Terminé dans une teinte de carrosserie vert sable emblématique, ce modèle LEGO Icons présente une direction fonctionnelle, une suspension fonctionnelle et le choix de deux moteurs (essence ou diesel).

De plus, vous pouvez équiper votre Land Rover Classic Defender 90 LEGO Icons d’une gamme d’accessoires tout-terrain. Le kit comprend un porte-bagages, un snorkel de moteur, une cage de retournement, des plaques de traction, des jerrycans, une boîte à outils et un extincteur. Il y a même un treuil fonctionnel.

La carrosserie de ce modèle reste également fidèle à l’original, avec une carrosserie carrée de 16 centimètres de haut et 16 centimètres de large. La construction finale mesure 32 centimètres de long.