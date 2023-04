Riot poursuite sa croisade contre les joueurs toxiques sur League of Legends

Alors qu’il est de notoriété publique que sur League of Legends les joueurs toxiques sont légion, Riot Games tente tant bien que mal d’endiguer ce fléau en multipliant les innovations. Si jusqu’à présent leurs efforts n’ont pas porté leurs fruits, l’introduction d’une nouveau fonctionnalité devrait être un pas dans la bonne direction.

Les multijoueurs en ligne sont réputés pour compter de nombreux joueurs toxiques dans leurs rangs et malheureusement League of Legends ne fait pas exception, bien au contraire. League of Legends est même connu pour être l’un des jeux les plus toxiques qui existent.

Bien sûr, au fil des années Riot Games n’a cessé de se débattre avec les joueurs qui perturbent l’expérience de leurs coéquipiers, mais jusqu’à présent rien n’y a fait. Malgré la mise en place de multiples fonctionnalités, en parallèle de divers ajustements du système de détection, les parties sur League of Legends sont toujours loin d’être un long fleuve tranquille, mettant à rude épreuve les nerfs des joueurs.

Riot Games Riot se débat depuis un certain temps face aux joueurs toxiques sur League of Legends.

Néanmoins, alors que Riot poursuit ses efforts pour réduire la toxicité sur le MOBA, l’arrivée d’une nouvelle fonction de signalement pourrait améliorer quelque peu la situation.

Des joueurs toxiques bien plus faciles à signaler sur League of Legends

Dès que le patch 13.8 aura été déployé sur League of Legends, les joueurs pourront signaler les joueurs toxiques qui ont croisé leur route via leur historique de parties. Alors qu’il n’est pas rare que les écrans de fin de partie, le moment où il est enfin possible de signaler le joueur qui vient de faire des siennes, ne chargent pas, rendant tout signalement impossible, cette nouveauté bien que minime est une bonne nouvelle.

Le signalement dans League of Legends est l’un des seuls moyens dont disposent les joueurs pour attirer l’attention des développeurs sur les joueurs toxiques. Si un joueur reçoit suffisamment de signalements sur son compte, il écopera d’une sanction. Aux yeux de bon nombre de joueurs, la plupart du temps les sanctions ne sont pas assez importantes pour être efficaces, mais les améliorations du système de signalement sont toujours bonnes à prendre.