Comment jouer au test public de XDefiant : Dates, plateformes et plus

Ubisoft a annoncé une session publique de XDefiant, une occasion unique pour les joueurs d’essayer une nouvelle fois ou de découvrir ce nouveau FPS. Tout ce que vous devez savoir.

Alors que les joueurs attendaient initialement la sortie de XDefiant, Ubisoft a annoncé à la surprise générale un test public du jeu.

“Cette session servira de plateforme pour tester de nouvelles fonctionnalités et configurations tout au long de l’année”, et ce, afin de recueillir les retours de la communauté avant le lancement officiel du jeu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette période de test de XDefiant.

Test public de XDefiant : Dates et modalités de prétéléchargement

La session de test publique de XDefiant sera disponible à partir du 28 septembre 2023 de 21h à 3h.

Cependant, pour ne pas manquer une seule seconde, vous pouvez dès à présent prétélécharger le jeu via le client Ubisoft Connect.

Plateformes et régions disponibles pour le test public de XDefiant

La session publique de XDefiant est uniquement disponible sur PC. Les joueurs du monde entier pourront se connecter jeudi prochain pour participer à cette session de test.

Modes de jeu et contenu disponibles dans le test public de XDefiant

Les développeurs ont précisé que tous les modes de jeu et le contenu de XDefiant, y compris les armes, les accessoires et les cartes, seront débloqués pendant la session publique de test. Cela signifie que les joueurs pourront s’essayer à l’un des cinq modes de jeu de XDefiant : Escorte, Zone de Contrôle, Domination, Occupation et Hot Shot.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le test public de XDefiant. Ne manquez pas cette opportunité de jouer à XDefiant en attendant l’annonce de la date de sortie officielle.