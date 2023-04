Toutes les factions et les capacités de XDefiant

XDefiant permet aux joueurs d’adopter différents styles de jeu grâce aux Factions, chacune offrant des capacités uniques. Voici toutes les factions disponibles dans XDefiant et leurs capacités qui vont avec.

Alors que le nouveau FPS en arène d’Ubisoft, XDefiant, n’a toujours pas de date de sortie, sa bêta fermée a ouvert ses portes il y a peu, séduisant d’entrée de jeu les foules. Pour l’heure seule une poignée d’heureux élus ont pu faire leurs premiers pas en jeu, mais l’intérêt des joueurs reste à son maximum, chacun voulant se faire une idée de ce que ce nouveau FPS en free-to-play a dans le ventre.

Dans ce FPS à mi-chemin entre Overwatch et Call of Duty, les joueurs pourront composer avec différentes factions issues d’autres titres du Studio tels que Far Cry, Splinter Cell ou encore The Division. Ces factions offrent aux joueurs des capacités uniques qui modifient leur façon de jouer.

Ubisoft La bêta fermée de XDefiant a débuté le 13 avril 2023.

Quelles sont les différentes factions de XDefiant ?

Pour l’heure, cinq factions sont disponibles sur XDefiant. Chacune de ces factions est inspirée d’un titre d’Ubisoft et leurs capacités ainsi que leur style de jeu en sont le reflet.

Libertad (Far Cry) – Libérateurs

“Les révolutionnaires de Libertad valorisent la force du nombre dans le but de libérer leur nation caribéenne de Yara. Les membres de Libertad sont des médecins aguerris, grâce aux thérapies BioVida qu’ils ont adaptées au champ de bataille. Leur sac à dos Médico peut maintenir toute une équipe en vie et au combat, et leur seule présence augmente la régénération en santé de leurs alliés à proximité.”

Phantoms (Ghost Recon) – Soldats du futur

“Ces anciens Fantômes, également connus sous le nom d’équipe Shadow, font don de leur entraînement et leur technologie de pointe au plus offrant. Les Phantoms sont durs à éliminer et sont spécialisés dans le contrôle du champ de bataille, utilisant une variété de boucliers déployés et personnels pour conserver des points stratégiques ou assurer une percée dans les rangs adverses.”

Echelon (Splinter Cell) – Super espions

“Les espions Echelon de la NSA ne rechignent jamais devant des échanges de tirs, mais la prise d’informations et le subterfuge restent leurs armes les plus puissantes. Les membres d’Echelon sont invisibles sur la mini-carte et utilisent leurs compétences pour surprendre et désorienter leurs ennemis. De plus, les agents d’Echelon peuvent révéler la position des assaillants ennemis, ce qui donne un immense avantage tactique à leurs alliés.”

Nettoyeurs (The Division) – Pyrotechniciens

“Ces anciens éboueurs new-yorkais n’ont qu’une méthode pour la résolution de leurs problèmes : le feu. Dotés de munitions incendiaires et d’équipements tels qu’un drone lanceur de napalm et un bon vieux lance-flammes, les Nettoyeurs sont experts pour infliger des dégâts. Cette équipe n’est pas peu fière de son travail, et même si les Nettoyeurs ne sont pas des soldats entraînés, ils savent comment terminer le boulot.”

DedSec (Watch Dogs) – Cyber assaillants

“Là où DedSec passe, les ennemis trépassent. Ces experts en technologie peuvent brouiller l’ATH des ennemis, prendre le contrôle de dispositifs déployables comme des boucliers, des tourelles et des drones, et lancer des arachnobots autonomes pour traquer leurs adversaires. Les hackers de DedSec proviennent de différents horizons, mais ils s’accordent tous sur une chose : perturber et démanteler tous les systèmes de contrôle, qu’ils soient informatiques ou non.”

Les capacités des différentes factions