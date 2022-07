Le premier jeu open world de Terminator se révèle : gameplay, trailer et plus

Les éditeurs de Nacon du jeu Terminator : Resistance sont de retour. Cette fois-ci avec un jeu d’action/survie en monde ouvert. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Terminator.

Nacon Milan revient dans le monde de la franchise d’action bien-aimée de James Cameron. Après avoir publié le jeu Terminator : Resistance, il est temps d’affronter les redoutables cyborgs T-800 dans une bataille pour l’avenir de l’humanité.

Des bandes-annonces aux détails de l’intrigue, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Terminator de Nacon.

Nacon Milan n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle, mais nous pouvons nous attendre à voir le jeu sortir fin 2023.

La sortie du prochain jeu Terminator a été confirmée sur PC, tandis que les consoles n’ont pas encore été précisées. Il est probable qu’il s’agisse d’un titre réservé à la next-gen, qui sortira sur les consoles PS5 et Xbox Series S|X.

Nacon Milan a partagé la bande-annonce de révélation du jeu en monde ouvert le 7 juillet 2022.

Fight to survive in a post-apocalyptic open world where the last vestiges of humanity are hounded by terrifying machines.@NaconMilan are developing the first survival game set in the Terminator universe with an original story building on the events from the films. #NaconConnect pic.twitter.com/KFYQceWvpv

— Nacon at #NaconConnect (@Nacon) July 7, 2022