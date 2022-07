Les jeux gratuits de l’Epic Games Store | Juillet 2022

En plus des multiples free-to-play disponibles sur la plateforme, tous les mois Epic Games permet à sa communauté de récupérer gratuitement différents titres. Voici comment en profiter.

Afin d’attirer de nouveaux joueurs sur leur plateforme de distribution de contenu en ligne, chaque semaine Epic Games propose une remise incontournable sur certains jeux de leur catalogue, permettant aux joueurs de les récupérer gratuitement et sans engagement.

D’une semaine à l’autre, 1 ou 2 jeux sont offerts à tous ceux qui le souhaitent. Ces titres qui se retrouvent 7 jours durant sous le feu des projecteurs sont divers et variés, passant des jeux de gestion et de survie qui ne demandent qu’à être connus, à des RPG intrigants en passant par des pépites du paysage vidéoludique.

Les jeux gratuits du mois de juillet sur l’Epic Games Store

Chaque jeudi dès 17h, la liste des jeux gratuits sur l’Epic Games Store évolue, rendant 1 ou 2 nouveaux jeux disponibles gratuitement pour la semaine. Pour les ajouter à sa bibliothèque, il suffit de se rendre dans l’onglet “jeux gratuits” de la boutique et de cliquer sur les titres souhaités pour les ajouter à votre panier.

Pour la semaine du 7 au 14 juillet, c’est Ancient Enemy et Killing Floor 2 qui sont à l’honneur. Dès le 14 juillet à 17h, ils seront remplacés par Idle champions of the forgotten realms et Wonder boy the dragon trap.

Blast distorted enemies with a satisfying range of spells. Then, descend into continental Europe after it has been overrun by horrific clones that were created by rogue elements of the Horzine Corporation. Ancient Enemy + Killing Floor 2 are FREE now! https://t.co/Htftoa77Xm pic.twitter.com/vpZqNZ9loF — Epic Games Store (@EpicGames) July 7, 2022

Entre Borderlands 3, les Bioshock, Prey ou encore Iratus : Lord of the Dead, régulièrement des opus incontournables sont disponibles gratuitement. Gardez un œil sur l’Epic Games Store pour n’en manquer aucun !