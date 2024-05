Mission Deal of the Century de Gray Zone Warfare : où trouver les preuves

La mission Deal of the Century dans Gray Zone Warfare vous demande de pénétrer dans le Fort Narith et de rapporter des preuves concernant un accord avec la Force Aérienne Lamangese. Voici donc comment terminer cette mission dans Gray Zone Warfare.

Banshee est un personnage assez louche de Gray Zone Warfare, mais il révèle sa véritable identité et ses intentions dans la mission Deal of the Century. Ses missions impliquent principalement de recueillir des renseignements et des preuves, mais dans cette quête, vous devrez également affronter un grand nombre d’ennemis.

Voici donc comment accomplir Deal of the Century dans Gray Zone Warfare.

Comment accomplir la mission Deal of the Century dans Gray Zone Warfare

Pour compléter Deal of the Century dans Gray Zone Warfare, rendez-vous au Fort Narith, récupérez le dossier intitulé Accord sur le Jet Fighter (Jet Fighter Deal), et rapportez-le à Banshee. En remettant le document, votre quête devrait être terminée et vous recevrez vos récompenses.

Cependant, sachez qu’il y aura une multitude d’ennemis dans cette zone, il est donc préférable de transporter une bonne quantité de munitions et une arme avec une lunette de visée à longue portée.

Emplacement des preuves de l’accord sur le Jet Fighter dans Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES Rendez-vous au bâtiment principal du QG.

Pour trouver le document de l’accord sur le Jet Fighter dans Gray Zone Warfare, rendez-vous au siège du Fort Narith et montez l’escalier central. Une fois au premier étage, allez à gauche et entrez dans le Bureau 2-2, vous trouverez le document recherché sur la table.

Enfin, rapportez-le simplement à Banshee dans votre camp de base pour terminer la mission.

Récompenses de Deal of the Century dans Gray Zone Warfare

Voici les récompenses pour avoir terminé Deal of the Century dans Gray Zone Warfare :

1x Mos 590

2000 XP

200 Réputation avec Banshee

Pour plus de conseils et de guides sur le jeu, vous pouvez consulter la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.