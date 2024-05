Patch note #01 de Gray Zone Warfare du 22 mai : IA ennemie corrigée, buff du fusil à pompe…

Le premier patch de Gray Zone Warfare est là, apportant des changements importants et des corrections de bugs au jeu de simulation militaire. Voici donc les notes de patch complètes de la mise à jour #01 de Gray Zone Warfare.

Le Patch #01 de Gray Zone Warfare est disponible pour tous, et il apporte une série de correctifs très attendus à l’accès anticipé. Parmi les divers problèmes abordés, on trouve des correctifs pour l’IA ennemie, des modifications des dégâts du fusil à pompe, et un buff des taux de réapparition pour la mission The More The Merrier.

Le patch introduit également des changements de configuration des touches permettant aux joueurs de réaffecter le chat vocal, le panneau de santé, l’inventaire et les missions à différentes touches.

Sur ce, voici les notes de patch complètes pour Gray Zone Warfare Patch 1.

Patch note #01 complet de Gray Zone Warfare

Voici les notes de patch complètes pour la mise à jour #01 de Gray Zone Warfare d’après le site officiel :

Problèmes corrigés

[CORRIGÉ] Un problème où la végétation ne réagissait parfois pas correctement aux tirs

[CORRIGÉ] Un problème où la chanson du menu principal continuait de jouer après avoir rejoint un serveur

[CORRIGÉ] Un problème où le personnage pouvait rester coincé en position accroupie en 3PV

[CORRIGÉ] Un problème où le personnage pouvait rester coincé en l’air en 3PV

[CORRIGÉ] Un problème où le bouton Ajouter un membre était actif même si l’escouade était pleine

[CORRIGÉ] Un problème où le statut des membres de l’escouade n’était pas affiché correctement

[CORRIGÉ] Un problème où la fenêtre pop-up d’invitation d’escouade n’apparaissait pas après avoir ajouté un ami

[CORRIGÉ] Un problème où la notification d’invitation d’escouade n’était pas affichée dans certaines circonstances spécifiques

[CORRIGÉ] Un problème où le chat de l’escouade était présent après avoir quitté l’escouade

[CORRIGÉ] Un problème où les sons près des portes ouvertes ne se jouaient pas correctement

[CORRIGÉ] Un problème où certaines végétations ne faisaient pas de bruit lorsque les joueurs les traversaient

[CORRIGÉ] Un problème où le chat privé était présent après avoir bloqué un ami

[CORRIGÉ] Un problème où les joueurs étaient incapables d’effectuer toute action après avoir sauté un obstacle

[CORRIGÉ] Un problème où les joueurs ne pouvaient pas ouvrir le menu de butin en pillant l’IA

[CORRIGÉ] Un problème où les joueurs pouvaient lancer une grenade à travers un mur dans certaines circonstances spécifiques

[CORRIGÉ] Un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués sur le premier écran de chargement avec une erreur réseau

[CORRIGÉ] Un problème où annuler l’animation de provision/médical pouvait rendre le joueur incapable de faire toute action

[CORRIGÉ] Un problème où le pilote ne prévenait pas les joueurs avant de s’envoler

[CORRIGÉ] Un problème où un seul objet apparaissait dans le stock du vendeur

[CORRIGÉ] Un problème où se faire tuer par un hélicoptère atterrissant pouvait conduire à un rapport de tir ami

[CORRIGÉ] Un problème où les amis avaient un statut hors ligne incorrect dans certaines situations

[CORRIGÉ] Un problème où des escaliers tombés avaient des points incorrects

[CORRIGÉ] Un problème où les chargeurs vides se remplissaient après la connexion à un serveur

[CORRIGÉ] Un problème où les corps morts s’enfonçaient parfois sous le sol

[CORRIGÉ] Un problème où cliquer en dehors de la fenêtre de confirmation fermait complètement la fenêtre

[CORRIGÉ] Un problème où l’effet de sang après avoir touché un ennemi n’était pas toujours présent

[CORRIGÉ] Un problème où les IA ne pouvaient pas tirer sur les joueurs quand ils s’approchaient trop

[CORRIGÉ] Un problème où les IA dans la Scierie étaient générées sans munitions

[CORRIGÉ] Un problème où les IA pouvaient apparaître partiellement sous le sol

[CORRIGÉ] Un problème où les IA pouvaient disparaître près des buissons ou de l’eau dans les villes

[CORRIGÉ] Un problème où une variante du pistolet Type 51 était mal configurée, entraînant des tirs manqués

[CORRIGÉ] Un problème où une IA morte se relevait

[CORRIGÉ] Un problème qui bloquait la progression des missions Art of Deception et It’s in the Water

[CORRIGÉ] Paysage corrompu près de Foxtrot 2 LZ

[CORRIGÉ] Plusieurs endroits où les joueurs pouvaient rester coincés

[CORRIGÉ] Le réticule du viseur Viper RD point rouge

[CORRIGÉ] Divers plantages client

Changements

[MODIFIÉ] Réduction des secousses lors du pilotage de l’hélicoptère

[MODIFIÉ] Les joueurs peuvent maintenant réaffecter l’activation du chat vocal, la carte, le panneau de santé, l’inventaire, les tâches à une touche différente

[MODIFIÉ] Augmentation du temps entre les réinitialisations de personnage à 1 semaine (au lieu de 1 heure)

[MODIFIÉ] Amélioration des dégâts des balles de fusil à pompe

[MODIFIÉ] Amélioration des mouvements en position couchée sur des surfaces inclinées ou irrégulières

[MODIFIÉ] Ajout d’un rappel pour réclamer les récompenses DLC

[MODIFIÉ] Ajout de protections pour empêcher l’exploitation des grenades pour tuer les joueurs et les IA dans FOB

[MODIFIÉ] Amélioration des emplacements de génération des objets de quête pour la mission The More the Merrier

Pour plus de conseils et de guides sur le jeu, vous pouvez consulter la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.