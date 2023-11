The Day Before accusé de plagier les trailers GTA

Les développeurs de The Day Before sont accusés d’avoir plagié d’anciens trailers de GTA V. Des utilisateurs de Reddit reprochent en effet aux créateurs d’avoir copié les scripts et la narration de ces derniers pour promouvoir du nouveau contenu.

Dans le monde des trailers de jeux vidéo, les vidéos promotionnelles sont un excellent moyen de faire de la pub pour de nouveaux contenus avant leur sortie. Ces trailers prennent différentes formes, qu’il s’agisse de cinématiques, de séquences de gameplay ou de vidéos axées sur l’histoire.

Cependant, un jeu vidéo s’est retrouvé au cœur d’une controverse après que des fans aient souligné qu’un nouveau trailer de gameplay ressemblait étrangement à une vieille vidéo promo de GTA V. La sortie du jeu en question, The Day Before, est prévue pour décembre 2023.

Le jeu se présente comme un nouveau titre d’horreur et de survie MMO post-apocalyptique, en monde ouvert, développé par Fntastic.

Un utilisateur de Reddit a accusé les développeurs d’« utiliser le même script » et le même narrateur qu’une ancien trailer de GTA V. Le post inclut les deux trailers, avec des commentaires d’utilisateurs indiquant qu’ils ont eux aussi remarqué les ressemblances.

Un autre utilisateur a écrit : « Le trailer de The Day Before m’a vraiment rappelé les aperçus de gameplay de Rockstar, mais là, c’est le comble. Vous avez raison, ils sont effectivement incroyablement similaires. Le narrateur est pratiquement le même et pour la comparaison d’une minute que j’ai faite, le script suit la même structure. »

D’autres joueurs ont également affirmé que l’interface utilisateur dans The Day Before est « très semblable à l’UI de GTA 5 sur PC ». Ce qui n’aide pas vraiment la cause de Fntastic dans l’argumentation.

« D’habitude, je dirais que la critique va un peu loin, mais étant donné la similarité que vous venez de souligner entre les trailers, je pense sincèrement que ça a volontairement été fait. »

Un autre a ajouté : « Vous pouvez regarder les trailers précédents et voir comment ils copient plan pour plan des jeux comme The Last of Us et Call of Duty. Donc, copier GTA était définitivement leur intention avec celui-ci. ».

Et alors que certains fans sont parvenus à un consensus sur le fait que les trailers de The Day Before et GTA V sont très similaires, tout le monde n’y voit pas un problème.

« Je ne veux pas paraître prétentieux… mais et alors ? Le style des trailers de Rockstar n’est pas protégé par le droit d’auteur et il est tout à fait logique de copier quelque chose qui a eu du succès auparavant », a rétorqué un joueur. « Tant mieux pour eux en fait, parce que ces bandes-annonces narrées sont les meilleures. »

La date de sortie de The Day Before est prévu pour le 7 décembre 2023. Pour ne rien manquer de l’actualité des jeux vidéo AAA, consultez notre rubrique gaming.