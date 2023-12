Ce détail majeur du trailer de GTA 6 que vous n’avez pas remarqué

L’engouement pour GTA 6 a atteint des sommets depuis que Rockstar Games a finalement dévoilé le premier trailer, mais les fans ont peut-être regardé au mauvais endroit pour un indice majeur donné par les développeurs.

En décembre, GTA VI a finalement été officiellement révélé au monde, confirmant un retour à Vice City, une protagoniste féminine et masculine, et plus encore. Alors que les fans passaient le trailer au peigne fin pour y trouver autant d’indices que possible, d’autres ont examiné de plus près l’art qui accompagnait les images.

Rockstar Games a déjà déclaré que Grand Theft Auto 6 serait une affaire à l’échelle de l’État avec l’État de Leonida, la version GTA de la Floride, en toile de fond.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que des images de gameplay divulguées aient donné aux joueurs une idée de ce à quoi ressemblera la carte complète de Leonida, Rockstar pourrait déjà nous l’avoir partagée, nous n’avons tout simplement pas regardé assez attentivement. Jusqu’à maintenant.

Rockstar Games aurait caché la carte de GTA 6 dans le visuel officiel

Dans un post sur X, l’utilisateur PainkillerH20 a publié une série de photos zoomant sur l’art promotionnel de GTA 6 de Jason et Lucia, affirmant que la carte était cachée à la vue de tous.

“Rockstar Games est très astucieux. Apparemment, la taille de la carte de GTA 6 est dans le fond d’écran officiel pour GTA 6,” ont-ils dit. “Si vous zoomez, vous verrez une carte très pixelisée et si c’est la taille de GTA 6, cela va être très massif.”

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, la carte réelle n’a pas encore été confirmée, donc tout cela pourrait être une pure spéculation ou un grand pas en avant, mais le YouTuber NikTek a décidé d’utiliser la carte que les fans ont créée après les fuites comme superposition pour voir comment elle se compare.

“Voici une vue directe et une correction de couleur pour rendre la carte supposée plus visible et une comparaison entre le projet de cartographie qui a été construit à partir des fuites de GTA 6 2022,” ont-ils expliqué.

Fait intéressant, les cartes ne correspondent pas exactement, donc soit ce “teasing” ne signifie rien du tout, soit le projet de cartographie a encore besoin de travail. Il est également possible que la carte dans le visuel ne soit pas la carte complète.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

GTA 6 devrait finalement sortir en 2025, donc il reste encore un peu de temps avant que nous apprenions la vérité, mais c’est certainement l’un des développements les plus importants de GTA VI depuis que Rockstar a lancé la bande-annonce record.