Un faux trailer viral de GTA 6 sème le doute chez les fans

Un “nouveau” trailer de GTA 6 devient viral sur les réseaux sociaux, mais il a été démystifié par un message simple mais brutal de trois mots.

Depuis que Rockstar Games a dévoilé le premier aperçu officiel de GTA 6 en 2023 avec le trailer de lancement du jeu, les fans attendent impatiemment plus d’informations sur ce jeu tant attendu.

La première bande-annonce a battu de nombreux records, confirmant que la série reviendrait à Vice City pour son sixième volet, et a révélé les deux protagonistes principaux.

Bien que Rockstar soit resté relativement silencieux depuis, n’annonçant qu’une fenêtre de sortie à l’automne 2025 lors d’un appel aux investisseurs, l’engouement n’est pas retombé, les joueurs espérant obtenir bientôt un deuxième trailer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le 3 juillet, un compte X nommé ‘Lil Rico’ a téléchargé une vidéo sur la plateforme de réseaux sociaux sous-titrée “nouveau trailer de GTA 6”, qui a commencé à devenir virale, beaucoup croyant qu’elle était légitime.

Le faux trailer utilise des graphismes assez impressionnants et montre les deux protagonistes confirmés, Jason et Lucia. Cependant, ce trailer n’est pas réel. Il est principalement constitué de séquences assemblées à partir d’autres trailers.

De plus, la fin du faux teaser utilise même un logo GTA 6 créé par des fans au lieu du vrai qui avait été montré dans la vidéo de lancement en 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La vidéo a même été accompagnée d’une note de la communauté de X, démystifiant complètement toute possibilité qu’elle soit officielle.

Sous le post, la note indiquait : “non, ce n’est pas le cas”, et renvoie au compte YouTube de Rockstar où la société n’a rien mentionné à propos d’un nouveau trailer. La note a été modifiée depuis avec plus de contenu et de contexte, précisant que Rockstar Games n’avait pas publié de nouvelle bande-annonce depuis la dernière à la fin de l’année 2023.

Comme mentionné précédemment, Rockstar n’a pas encore annoncé de plans pour un nouveau trailer. À mesure que nous nous rapprochons de la fenêtre de sortie de l’automne 2025, attendez-vous à entendre beaucoup plus parler du jeu.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les fans de GTA 6 repèrent une nouvelle option de transport dans le trailer

L’article continue après la publicité

Rockstar a promis que GTA VI “fixerait de nouvelles références en matière de divertissement” et a même pris des mesures drastiques pour éviter les fuites et offrir au jeu une finition supplémentaire en faisant revenir ses développeurs au travail au bureau.

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, affirme que l’entreprise veut que GTA 6 soit rien de moins que “parfait”.