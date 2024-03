Les fans de GTA 6 pensent que Rockstar vient de lâcher un indice majeur sur le prochain trailer

Les fans de GTA 6, impatients que Rockstar Games partage des informations sur le deuxième trailer, pensent avoir repéré un indice important mis en évidence.

Le premier trailer de GTA 6 a pris d’assaut internet et a battu des records, devenant la vidéo non musicale la plus regardée sur YouTube.

En plus des images de développement divulguées, le trailer a confirmé un retour à Vice City, des protagonistes masculins et féminins, et une fenêtre de sortie pour 2025.

Bien que le premier trailer n’ait montré aucune scène de gameplay, les fans espèrent qu’ils n’auront pas à attendre longtemps avant la sortie du deuxième trailer, et ils pourraient avoir découvert un indice important sur le site web de Rockstar.

Les fans de GTA 6 auraient repéré un indice pour le trailer 2

Dans un post sur Reddit, les utilisateurs ont remarqué que Rockstar avait ajouté le premier trailer de Grand Theft Auto 6 dans leur section vidéo.

“Cela pourrait-il signifier que le Trailer 2 est proche ? Il y a aussi des flèches à droite“, a souligné un fan impatient.

Les joueurs ont rapidement commencé à spéculer sur ce que cela pourrait signifier, et si le trailer 2 pourrait arriver prochainement.

Beaucoup ont commencé à suggérer que nous pourrions voir le prochain trailer dès le mois prochain en mai, tandis que certains pensent qu’il pourrait arriver avant le prochain appel aux investisseurs de Take-Two Interactive.

“S’il vous plaît, un trailer 2 avant l’appel aux investisseurs en mai et au moins quelques captures d’écran du jeu également“, a supplié un fan.

Cette nouvelle arrive quelques jours après que Rockstar a mis à jour la bannière de son site web avec le poster officiel de GTA 6 en avant-plan, amenant beaucoup à croire que plus de nouvelles sur le jeu pourraient arriver bientôt.

Bien sûr, il est également possible que ces mises à jour soient de simples coïncidences, mais le trailer 2 a déjà suscité beaucoup de spéculations. La chanteuse Anita Ward semblait même avoir teasé sa participation au jeu lorsque le logo 6 est apparu sur son Spotify, quelque chose qu’elle a depuis déclaré avoir été ajouté par erreur.

Avec le retour des employés de Rockstar au travail en avril et l’entreprise se préparant pour le lancement prévu en 2025, attendez-vous à entendre beaucoup plus d’informations sur GTA 6 dans les mois à venir.