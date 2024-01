Quand sortira le prochain trailer de GTA 6 ?

Si vous vous demandez quand Rockstar Games sortira le prochain trailer de GTA 6, voici tout ce que vous devez savoir.

GTA 6 est l’un des jeux les plus attendus de cette décennie. Cela fait plus de 10 ans que GTA 5 est sorti sur PlayStation et Xbox, et les joueurs sont impatients de pouvoir jouer au prochain titre de cette franchise à succès.

Rockstar nous a donné un premier aperçu de GTA 6 début décembre 2023 et les fans ont hâte de savoir quand sortira la prochaine bande-annonce de GTA 6. Voilà donc ce que nous savons actuellement.

Rockstar Games

Y aura-t-il un autre trailer de GTA 6 ?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de nouvelles d’un autre trailer GTA 6. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que Rockstar conquérir à nouveau internet avec une autre vidéo puisque la première révélation était intitulée « Trailer 1 ». Même les jeux plus anciens comme GTA 5 et GTA 4 avaient plusieurs trailers avant leurs sorties officielles.

Si Rockstar prévoit de sortir un autre teaser pour ce jeu tant attendu, nous le saurons avant, comme cela a été le cas avec le premier trailer. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article dès que nous aurons quelque chose de concret à dire.

Avec l’engouement pour GTA 6 qui grandit un peu plus chaque jour, certains fans ont révélé les célébrités qu’ils aimeraient voir parodiées dans le jeu à venir. D’un autre côté, certains fans créatifs se sont occupés à recréer la première bande-annonce dans GTA 5.

Que dévoilera la prochaine bande-annonce de GTA 6 ?

Avec un second trailer de GTA 6, on peut spéculer que la vidéo sera à propos de Jason, l’autre protagoniste et partenaire de crime de Lucia.

En dehors de ça, nous pourrions voir davantage le monde dans lequel se déroulera GTA 6 et découvrir d’autres personnages clés du jeu.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain trailer de GTA 6. Pour plus de contenu sur la franchise de Rockstar, consultez la section GTA de notre site.