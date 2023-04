Dark Vador est-il dans Star Wars Jedi : Survivor ?

La porte est grande ouverte pour que plusieurs personnages populaires apparaissent dans Star Wars Jedi: Survivor, mais est-ce que Dark Vador en fera partie ? Tout ce que nous savons.

Star Wars Jedi: Survivor va poursuivre l’histoire de Cal Kestis et de l’équipage du Mantis, cinq ans après les événements de Fallen Order.

Cette suite vise à être plus grande et encore meilleure, en introduisant une multitude de nouveaux personnages et de planètes.

Et si le nouveau méchant, Rayvis enthousiasme déjà les fans, beaucoup se demandent également si des visages familiers des films feront leur apparition comme l’emblématique Dark Vador.

Alors, pourrions-nous voir la merveilleuse surprise de voir Dark Vador dans Star Wars Jedi: Survivor? Voici tout ce que nous savons pour le moment.

Est-ce que Dark Vador va apparaître dans Star Wars Jedi: Survivor ?

Il n’y a actuellement aucune confirmation officielle sur le fait que Dark Vador jouera un rôle dans Star Wars Jedi: Survivor. Cependant, bien qu’il n’ait pas encore été vu dans les différentes bandes-annonces, il y a certains signes qui montrent que le Seigneur Sith autrefois connu sous le nom d’Anakin Skywalker pourrait apparaître d’une manière ou d’une autre.

ATTENTION SPOILER : Le plus grand indice est notamment apparu à la fin de Star Wars Jedi: Fallen Order, lorsque Cal a échappé de justesse à un combat avec Vador sur Mustafar, après que ce dernier ait éliminé Trilla.

Respawn Entertainment Le caméo de Dark Vador dans Star Wars Jedi : Fallen Order a été salué par les fans.

Conscient de l’existence de Cal, Vador pourrait alors avoir envie de terminer ses affaires inachevées avec le protagoniste alors qu’il continue à chasser ce qui reste de l’ordre Jedi.

Un autre signe indiquant que Dark Vador pourrait être de retour dans Star Wars Jedi: Survivor est la chronologie du jeu. La suite se déroule en 9 ABY (Avant la Bataille de Yavin), la plaçant à peu près à la même époque que la série de Disney+, Obi-Wan Kenobi de 2022.

Il est toutefois possible que les développeurs ne souhaitent pas trop utiliser le personnage le plus célèbre de la franchise, et par conséquent, il pourrait donc être relégué à un rôle de fond où il n’est référencé que par d’autres figures clés de l’Empire.

Quoi qu’il en soit, nous aurons très prochainement notre réponse puisque Star Wars Jedi: Survivor va sortir le 28 avril.