Fin d’Ahsoka expliquée : des répercussions majeures dans l’univers Star Wars

L’épisode 8 d’Ahsoka aura des répercussions majeures sur l’univers de Star Wars. Toutes les intrigues ont-elles été résolues ? Les héros ont-ils atteint leurs objectifs ? À quelle suite s’attendre ? On vous explique la fin de la série sur Disney+.

Le huitième et dernier épisode d’Ahsoka est sorti le 4 octobre et il semble ouvrir la voie à de nouvelles histoires. Dans les chapitres précédents, on nous laissait avec Thrawn préparant son voyage vers la suite de ses projets de conquête, et Ahsoka et compagnie tentant de le rejoindre pour le freiner dans ses plans. La série a-t-elle tenu les promesses faites à ses spectateurs dans son final ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fin de l’épisode 8 d’Ahsoka expliquée (SPOILERS)

Loin de conclure la série, l’épisode final semble surtout introduire les spectateurs à un nouvel arc narratif. Toutes les intrigues ne sont pas vraiment résolues, de nombreuses théories continuent d’agiter les fans, et nombreuses sont les réponses qui manquent concernant certains personnages.

L’épisode se termine sur le retour de Thrawn dans la galaxie Star Wars, où il établit sa base sur Dathomir avec les Sœurs de la Nuit, tandis qu’Ahsoka et Sabine sont laissées à la dérive dans les Régions Inconnues. Shin Hati dirige les bandits sur Peridea, tandis que Baylan Skoll semble avoir été appelé par les Dieux de Mortis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsqu’Ahsoka, Sabine et Ezra atteignent la forteresse des Grandes Mères, ils survivent au feu d’enfer du Chimaera et repoussent les Night Troopers, qui sont ensuite ressuscités par de la magie noire. Tandis qu’Ahsoka combat Morgan Elsbeth – armée de sa nouvelle Lame de Talzin – Sabine et Ezra se retrouvent face à deux troopers surboostés.

Vainqueurs, nos héros arrivent cependant trop tard : le vaisseau de Thrawn commence à décoller. Utilisant la Force, Ezra fait un bond et Sabine le propulse assez haut pour monter à bord, mais elle reste en arrière pour aider Ahsoka contre Morgan et les troopers. Après qu’Ahsoka ait tué Morgan, Huyang les récupère finalement dans le T-6 réparé et ils poursuivent Thrawn et l’Œil de Sion – mais ils n’arriveront pas à temps.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un cliffhanger pour le final d’Ahsoka ?

Disney+

Après un discours victorieux, Thrawn décolle en laissant Ahsoka, Sabine et Huyang derrière lui. On assiste à son arrivée, sortant de l’hyperespace, pour être confronté à une planète rouge : Dathomir, le foyer des Sœurs de la Nuit dans la Bordure Extérieure. Certains s’attendaient à le voir détruire le Home One pour marquer son retour, mais Thrawn semble plus calculateur que cela – nous ne verrons probablement pas de nouveau mouvement de sa part pour reprendre l’empire avant une prochaine saison (ce qui s’avère très probable) ou dans le film de Dave Filoni, déjà showrunner d’Ahsoka, Bobba Fett et The Mandalorian.

Lorsqu’ils atterrissent et reviennent au camp des Noti, Ahsoka aperçoit une chouette blanche – il semble que ce soit Morai, liée à la Fille, la Déesse de Mortis qui représente la lumière (et qui a aussi transféré son essence de vie à Ahsoka dans The Clone Wars). Une supposition renforcée par la grande révélation de Baylan : on le voit sur l’une des deux statues du Père et du Fils, les manifestations de l’équilibre et de l’obscurité de la Force. A-t-il été appelé par Abeloth, ou pourrait-il être le nouveau Fils dans le trio des divinités ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shin Hati ne cherche pas à retrouver Baylan, préférant diriger les bandits de la planète. Ezra réussit aussi à rentrer chez lui, en volant un vaisseau de la flotte de Thrawn et en retrouvant son chemin vers le Home One, où il sera réuni avec Hera.

Pendant ce temps, Ahsoka dit à Sabine qu’elle a bien fait, mais cette dernière n’est pas convaincue. Son problème : Thrawn s’est échappé. Une réflexion à laquelle Ahsoka répond qu’en échange, Ezra est rentré et se trouve là où est sa place. Sabine regarde au loin et, pendant un instant, elle semble voir quelque chose. Alors qu’Ahsoka revient au camp, on voit le fantôme de la Force d’Anakin veiller sur elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Anakin pourrait-il être le Père dans une nouvelle incarnation des Dieux de Mortis, avec Ahsoka représentant désormais la lumière ? Seul le temps nous le dira, comme pour la plupart des théories gravitant autour de la galaxie Star Wars.