Comment profiter de l’essai gratuit de The Last of Us Part I

Si vous avez été emballés par le premier épisode de la série The Last of Us au point de n’avoir plus qu’une envie : jouer au jeu vidéo, voilà qui devrait peut-être vous intéresser. À l’occasion de la sortie du premier épisode, Sony propose un essai gratuit de deux heures pour The Last of Us Part I. Voici comment en profiter.

Le tout premier épisode de la série The Last of Us a fait ses débuts le dimanche 15 janvier 2023 sur HBO, recevant au passage de nombreuses critiques élogieuses. Il faut dire que la série de Neil Druckmann et Craig Mazin était attendue de pied ferme par les fans de la licence de Naughty Dog.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, la série a également attiré de nombreux curieux qui découvraient cet univers post-apocalyptique pour la toute première fois. Forcément, comme ce fut le cas lors des débuts de la série The Witcher, emballés par cette récente découverte, de nombreux internautes ont fait savoir qu’ils aimeraient bien essayer le jeu.

Heureusement, Sony avait tout prévu. Afin d’attirer les curieux, ils ont mis en place un essai gratuit de deux heures pour The Last of Us Part I, et voici comment en profiter.

The Last of Us Part I est un remake en haute définition du premier opus de 2013. Le remake a été lancé le 2 septembre 2022, séduisant d’entrée de jeu un certain nombre vétérans qui avaient envie de se replonger avec nostalgie dans le jeu original, mais dans de meilleures conditions, ainsi que de nouveaux venus qui ont saisi cette occasion pour découvrir la licence.

L’article continue après la publicité

Comme vous pouvez vous en douter, l’essai gratuit de The Last of Us Part I n’est disponible que sur la PlayStation 5. Qui plus est vous aurez besoin d’un abonnement PlayStation Plus Premium actif pour y accéder.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Si c’est votre cas, vous n’avez qu’à suivre ces étapes pour jouer à la version d’essai gratuite de The Last of Us Part I :

Lancez votre PlayStation 5

Assurez-vous d’avoir un abonnement PlayStation Plus Premium actif

Rendez-vous dans la section PS Plus de votre PS5, ou recherchez manuellement The Last of Us Part I

Sélectionnez l’option “Essai de jeu” de The Last of Us Part I.

Cliquez sur télécharger et attendez que le fichier soit installé.

Vous pouvez également télécharger une version d’essai gratuite de deux heures de The Last of Us Part I sur le site Web du PlayStation Store. Si vous avez un abonnement PlayStation Plus Premium, vous devez d’abord vous rendre sur la page du produit.

L’article continue après la publicité

De là, choisissez l’option Essai de jeu et votre PS5 le téléchargera dans votre bibliothèque la prochaine fois que vous l’allumerez. N’oubliez pas que la version d’essai gratuite n’est que de deux heures, ce qui reste une excellente occasion de tester le jeu avant de l’acheter.