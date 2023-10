Comment changer son pseudo dans The Finals ?

Tous les voyants sont au vert pour The Finals qui se positionne d’ores et déjà comme l’un des meilleurs FPS grâce à sa bêta ouverte. Si vous vous êtes déjà lancé dans les serveurs du FPS d’Embark Studio et souhaitez changer votre nom d’utilisateur, voici comment faire.

Avec la mise en ligne de la bêta ouverte de The Finals, des millions de joueurs sont à ce moment même dans les files d’attente pour rejoindre des matchs, permettant au FPS de surpasser Call of Duty dans les classements Steam. Le dernier titre d’Embark Studio offre aux joueurs un large arsenal d’armes, ainsi que la possibilité de créer des configurations Légère, Moyenne et Lourde.

Cependant, si un nom d’utilisateur aléatoire vous a été attribué lors de la création de votre compte Embark, ou si vous souhaitez simplement changer votre nom dans The Finals, voici la marche à suivre.

Vous pouvez changer votre nom d’utilisateur dans The Finals une fois toutes les 10 minutes, mais cela doit être fait en vous connectant à votre compte Embark. Voici les quelques étapes simples à suivre pour changer votre nom dans The Finals :