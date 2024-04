Helldivers 2 ajoute enfin une arme à longue portée digne de ce nom

Le fusil premium de Helldivers 2, le Volcan, prouve que les armes à longue portée ont leur place dans le jeu, grâce à son mécanisme explosif qui fait des merveilles.

Dès sa sortie, la méta de Helldivers 2 a été dominée par les fusils à pompe incroyablement puissants du jeu. Les joueurs devaient utiliser le Concasseur, car il excellait à presque toutes les distances, rendant l’arsenal du jeu plutôt faible en comparaison.

Les armes à longue portée en particulier étaient un point faible de l’arsenal du jeu, les joueurs n’ayant aucune raison de rester à distance et de jouer de loin quand les options de proximité étaient beaucoup plus efficaces.

Les dernières Obligations de Guerre de Helldivers 2, Déflagration Démocratique, sont arrivées début avril. À la surpise de tous, elles ont enfin fourni aux joueurs une arme principale de précision digne de ce nom.

Elles comprennent l’Arbalète explosive CB-9, le Pistolet lance-grenades GP-31, entre autres. On ne s’attendrait normalement pas à de la précision de la part d’une armurerie explosive de haute puissance. Cependant, le nouveau fusil à mécanisme à verrou R-36 Volcan attire l’attention pour les bonnes raisons.

Le R-36 Volcan utilise des munitions explosives et il est particulièrement efficace pour traverser les armures ennemies. Et bonus non négligeable, il peut fermer les Trous Terminides. De nombreux joueurs adorent ce fusil, de nombreux fils de discussion vantant ses mérites et montrant combien il est précieux.

Le R-36 Volcan a une animation de rechargement lente en raison de son mécanisme à verrou, mais les joueurs peuvent rapidement alterner entre leur arme principale et secondaire pour accélérer l’animation et tirer plus rapidement que prévu.

Faites juste attention en utilisant cette chose de près ; sa portée explosive est bien plus grande que vous ne le pensez. Tenez compte de l’avertissement dans la description du R-36 Volcan : « Gardez vos distances… »

Espérons qu’Arrowhead ne décide pas de dénaturer le R-36 Volcan comme d’autres armes qui ont vu leur usage augmenter dans Helldivers 2. Seul le temps le dira, mais pour l’instant, assurez-vous de saisir cette beauté et d’aller au front pour livrer des quantités explosives de Démocratie.

