Un premier mod multijoueur de Hogwarts Legacy est déjà disponible

Alors que Hogwarts Legacy est disponible depuis quelques jours seulement, une célèbre équipe de moddeurs est déjà en train de tester un mod multijoueur apportant la possibilité de jouer en coop sur PC.

Hogwarts Legacy est officiellement disponible pour tous les joueurs PS5, Xbox Series X/S et PC depuis le 10 février, et ce jeu est déjà un véritable succès.

Battant notamment le record d’audience pour un jeu solo sur Twitch, Hogwarts Legacy a conquis les cœurs de nombreux joueurs qui réclament déjà des premiers DLC.

Cependant, une fonctionnalité qui manque cruellement selon les joueurs est la présence d’un mode multijoueur. Alors afin de pallier à ce “problème”, l’équipe de moddeurs The Together Team qui est connu pour le projet Skyrim Together qui permet de prendre en charge plus de vingt-cinq joueurs en ligne en même temps dans Skyrim a commencé à travailler sur un mode coop dans Hogwarts Legacy, nommé HogWarp.

Et même si ce projet est encore à ses débuts, une première version de ce mod a déjà été testé en vidéo.

AVALANCHE SOFTWARE Hogwarts Legacy ne propose pas de mode multijoueur officiel, mais des mods sur PC peuvent combler ce manque.

Un premier mod coop testé sur Hogwarts Legacy

Dans une vidéo YouTube publiée sur la chaîne de The Together Team, nous pouvons voir deux joueurs courir côte à côte dans Poudlard.

Si pour le moment, cette vidéo ne propose que ce court extrait montrant les deux joueurs parcourant Poudlard ensemble, nous pouvons cependant remarquer qu’ils sont séparés par le temps puisque l’un joue dans la journée, tandis que l’autre explore Poudlard la nuit.

Si vous souhaitez profiter de cette première version du mod HogWarp, vous devrez alors souscrire une adhésion de 10€ par mois sur le Patreon des développeurs de celui-ci afin de pouvoir le télécharger depuis leur discord.

Il est cependant important de préciser qu’il s’agit ici d’une version extrêmement précoce du mod HogWarp et qu’il faudra encore un bon moment avant que celui-ci ne soit totalement cohérent et qu’il offre une expérience de coopération plus vraie que nature.

Mais avec déjà autant de mods développés par la communauté et les nombreuses requêtes des joueurs pour un mode multijoueur sur le jeu, nous espérons que les développeurs de Hogwarts Legacy vont se pencher sur la question dans un avenir proche afin que nous puissions tous parcourir Poudlard aux côtés de nos amis.