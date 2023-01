Hogwarts Legacy est-il jouable en co-op multijoueur ?

Comme beaucoup de futurs joueurs de Hogwarts Legacy, vous vous demandez probablement si vous pourrez arpenter Poudlard aux côtés de vos amis fans de Harry Potter.

Hogwarts Legacy figure sans le moindre doute sur la liste des jeux vidéo les plus attendus de l’année 2023. Si des dizaines de jeux Harry Potter ont vu le jour par le passé, c’est une œuvre d’une toute autre dimension que s’apprête à sortir Avalanche Software en février 2023.

Ainsi, les apprentis sorciers auront l’occasion de choisir leur maison et leur baguette, d’explorer Poudlard et ses alentours de fond en comble, et de prendre part à une aventure d’une ampleur jamais vue dans un jeu vidéo Harry Potter.

Naturellement, beaucoup de futurs joueurs et joueuses se demandent s’ils pourront être accompagnés de leurs amis durant leur pérégrination. Voici tout ce que vous devez savoir quant à la coopération et au multijoueur dans Hogwarts Legacy.

Avalanche Software Hogwarts Legacy n’a pas de mode multijoueur, mais vous ne vous y sentirez pas seul !

Hogwarts Legacy permet-il de joueur en co-op multijoueur ?

Non, Hogwarts Legacy ne comporte aucune fonctionnalité de coopération multijoueur. Il s’agit d’un jeu purement solo, et axé uniquement sur le contenu PvE (joueur contre l’environnement).

Si certains joueurs seront probablement déçus d’apprendre qu’ils ne pourront pas affronter leurs amis dans des duels sans pitié baguette en main, sachez tout de même qu’Avalanche Software n’a pas négligé les duels de magie.

En effet, l’Arène de combat de mage noir promet des affrontements intenses contres des IA redoutables et qui ne vous feront aucun cadeau.

De plus, il y a peu de chances que vous vous sentiez seul dans les couloirs de Poudlard. De nombreux compagnons seront à vos côtés tout au long de votre aventure.

